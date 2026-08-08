Președintele Nicușor Dan afirmă că România trebuie să treacă de la reducerea deficitului la reluarea creșterii economice, prin investiții, stimularea mediului privat și predictibilitate fiscală. Mesajul vine după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul suveran al României la Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar a menținut perspectiva negativă.

Șeful statului susține că evaluarea Moody’s confirmă progresele făcute în ultimul an pentru echilibrarea finanțelor publice și reducerea cheltuielilor, însă avertizează că România mai are de parcurs un drum important.

„Moody’s a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile. Menținerea ratingului de țară în categoria «recomandat investițiilor» este, deopotrivă, rezultatul efortului instituțional, al cetățenilor și al mediului de afaceri”, a scris Nicușor Dan pe rețeaua X.

Președintele consideră că următoarea etapă trebuie să fie relansarea economiei, după măsurile de reducere a deficitului.

În acest sens, Nicușor Dan indică accelerarea investițiilor, stimularea mediului privat, un management mai bun în companiile de stat și predictibilitatea fiscală drept direcții esențiale.

„Este, totodată, esențial ca România să revină la creștere economică prin accelerarea investițiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat și predictibilitate fiscală”, a transmis președintele.

El a explicat că evaluările agențiilor internaționale de rating nu reprezintă doar aprecieri tehnice, ci au efecte asupra economiei și asupra costurilor de finanțare.

Potrivit șefului statului, menținerea ratingului în categoria recomandată investițiilor poate însemna costuri mai mici pentru împrumuturile statului, o încredere mai mare din partea investitorilor și, implicit, condiții mai bune pentru investiții, dezvoltare și crearea de locuri de muncă.

Nicușor Dan atrage însă atenția că perspectiva României rămâne negativă, ceea ce înseamnă că sunt necesare în continuare măsuri pentru consolidarea finanțelor publice.

„Totuși, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă”, a subliniat președintele.

El a remarcat că atât Moody’s, cât și Fitch pun accent pe necesitatea adoptării bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an și pe măsuri care să limiteze creșterea cheltuielilor statului.

Mesajul vine în contextul în care Moody’s a reconfirmat ratingul României la Baa3, dar a menținut perspectiva negativă. Agenția consideră că riscurile privind implementarea consolidării fiscale pe termen mediu rămân ridicate.

Președintele a reluat și tema aderării României la zona euro, afirmând că există un acord de principiu între partidele politice pentru asumarea concretă a acestui obiectiv.

Nicușor Dan a precizat că aderarea la moneda europeană este însă un proces de durată, care trebuie prioritizat și în cadrul căruia sunt necesare dezbateri.

„În privința aderării la euro, pentru că am văzut multe reacții, dar și dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca țara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul căruia vom face toate dezbaterile necesare”, a transmis președintele.

Nicușor Dan susține că obiectivele economice și aderarea la zona euro pot fi atinse numai dacă partidele politice renunță la interesele electorale și lucrează în jurul unor obiective comune.

„Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales”, a afirmat președintele.

El a adăugat că statele care înregistrează progrese pun interesul comun înaintea intereselor de partid.

„Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârșit reformele asumate”, a mai declarat Nicușor Dan.