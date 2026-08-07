România așteaptă vineri decizia agenției de evaluare financiară Moody’s, unul dintre cele mai importante momente pentru economia țării din această perioadă. Verdictul este urmărit cu atenție de investitori, deoarece poate influența costurile la care statul se împrumută de pe piețele externe și încrederea în economia românească.

În prezent, România este evaluată de Moody’s cu calificativul Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O eventuală retrogradare cu un singur nivel ar însemna trecerea în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor.

Decizia Moody’s vine la doar o săptămână după ce Fitch a menținut ratingul României la BBB-, tot ultima treaptă din categoria „investment grade”, dar cu perspectivă negativă.

Potrivit Fitch, România a rămas în categoria recomandată investițiilor după ce autoritățile au transmis agenției informații suplimentare privind evoluția finanțelor publice și măsurile de consolidare fiscală.

O retrogradare la categoria „junk” ar însemna costuri mai mari pentru finanțarea datoriei publice și ar putea reduce interesul unei părți dintre investitorii instituționali.

Înaintea anunțului Moody’s, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că evaluările agențiilor de rating sunt influențate în principal de trei elemente: situația bugetară, stabilitatea politică și perspectivele economice pentru anii 2027-2028.

Acesta a susținut că România trebuie să continue reformele asumate prin PNRR și măsurile de reducere a deficitului bugetar pentru a păstra încrederea investitorilor.

Cele trei mari agenții internaționale de rating – Moody’s, Fitch și S&P Global Ratings – evaluează capacitatea statelor de a-și plăti datoriile.

Calificativul acordat influențează direct costurile de finanțare ale statului și ale companiilor, precum și încrederea investitorilor în economia unei țări.