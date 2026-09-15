HAI România! Cum a scăpat Bolojan de protestul care l-ar fi trimis acasă







Cu ocazia protestului din Piaţa Victoriei, am înţeles încă o dată, dacă mai era nevoie, că noi, cetăţenii de rând, nu suntem pentru cei care au ajuns la ciolan decât nişte vieţuitoare bune de jecmănit cu taxe şi impozite, cu preţuri astronomice şi, în general, de jefuit cam de tot ce au.

„Nu vei mai avea nimic şi vei fi fericit”, spunea în 2016 într-un eseu publicat de politicianul danez Ida Auken pentru Forumul Economic Mondial. După zece ani de la această teorie, se pare că mai avem puţin ca ea să devină realitate. Românii de rând nu mai au aproape nimic.

Iar ce mai au, riscă să piardă cât de curând.