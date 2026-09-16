Două bombardiere strategice rusești Tu-95MS, înarmate cu rachete de croazieră Kh-101, au zburat marți timp de aproximativ cinci ore deasupra apelor internaționale din Mările Barents și Norvegiei. Forțele aeriene norvegiene au trimis două avioane F-35 pentru identificarea și monitorizarea aeronavelor rusești, care au rămas în spațiul aerian internațional.

Cele două bombardiere Tu-95MS au efectuat zborul la nord de Norvegia, deasupra Mării Barents și Mării Norvegiei, potrivit informațiilor transmise de agențiile rusești TASS și RIA Novosti și relatate de Le Figaro.

Bombardierele strategice Tu-95MS aveau montate rachete de croazieră Kh-101, armament cu rază lungă de acțiune utilizat în mod regulat de armata rusă în războiul din Ucraina. Imaginile publicate de Ministerul rus al Apărării arată rachetele montate sub aripile bombardierelor.

Aeronavele au decolat de la baza aeriană Olenya, aflată în Peninsula Kola, la sud de Murmansk. Zborul a durat aproximativ cinci ore, iar bombardierele au fost escortate de avioanele de luptă Su-33 ale Marinei Ruse.

Ministerul rus al Apărării a susținut că misiunea s-a desfășurat în conformitate cu regulile internaționale.

„Toate zborurile efectuate de aeronavele Forțelor Aerospațiale Ruse respectă reglementările internaționale care reglementează utilizarea spațiului aerian neutru”, a afirmat Ministerul Apărării rus.

Prezența bombardierelor înarmate în apropierea nordului Norvegiei a determinat forțele aeriene norvegiene să trimită două avioane F-35 pentru identificarea și urmărirea formațiunii.

Aeronavele norvegiene au decolat de la baza Evenes și au monitorizat bombardierele rusești în timpul deplasării acestora.

Bombardierele nu au intrat însă în spațiul aerian al Norvegiei, ci au rămas în spațiul aerian internațional deasupra apelor Mării Barents și Mării Norvegiei. Astfel de zboruri ale aviației strategice ruse deasupra apelor internaționale din Arctica și Atlanticul de Nord sunt efectuate periodic.

Și în alte situații, aeronave norvegiene F-35 au fost ridicate pentru identificarea și monitorizarea bombardierelor rusești care operau în apropierea spațiului aerian NATO, fără ca acestea să intre în spațiul aerian norvegian.