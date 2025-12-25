Rusia, provocare cu bombardiere strategice cu capacitate nucleare în nordul Europei

Regimul Putin a ordonat, înainte de Crăciun, efectuarea unor zboruri cu bombardiere strategice în nordul Europei, deasupra Mărilor Norvegiei și Barents, despre care spune că erau „programate”, potrivit AFP.

Bombardierele strategice ale Federației Ruse, cu capacitate nucleară, au efectuat un zbor despre care Kremlinul spune că era „programat” deasupra Mărilor Norvegiei și Barents.

Exercițiul ordonat de Vladimir Putin a determinat „avioane de vânătoare din țări străine” să le escorteze, a susținut Ministerul Apărării din Rusia, potrivit agențiilor de știri din Federația Rusă.

Nici data zborurilor cu aparatele Tupolev Tu-95, nici țările care au desfășurat aeronave de monitorizare nu au fost specificate de comunicatul Ministerului Apărării de la Moscova.

„Bombardiere strategice și purtătoare de rachete rusești Tu-95MS au efectuat un zbor programat deasupra apelor neutre ale Mărilor Barents și Norvegiei”, a declarat Ministerul Apărării din Federația Rusă, referindu-se la apele din nordul Scandinaviei și nord-vestul Rusiei.

„În anumite etape ale rutei, bombardierele cu rază lungă de acțiune au fost escortate de avioane de vânătoare ale unor țări străine”, a adăugat comunicatul amintit.

Ministerul Apărării de la Moscova a mai declarat că astfel de zboruri de antrenament au loc în mod regulat în multe regiuni și sunt în conformitate cu dreptul internațional.

La începutul acestei luni, Coreea de Sud și Japonia au criticat zborurile avioanelor militare din Federația Rusă și Republica Populară Chineză în apropierea teritoriilor lor, ceea ce le-a determinat să ridice avioane de vânătoare pentru a le urmări.

Potrivit agenției Tokyo, două bombardiere Tu-95 ale Federației Ruse au zburat din Marea Japoniei pentru a se întâlni cu două bombardiere ale Chinei comuniste, H-6, în Marea Chinei de Est, apoi au efectuat un zbor comun în jurul țării.