Conflictul China–Japonia se intensifică. Amenințările Beijingului

Republica Populară Chineză a escaladat vineri disputa diplomatică cu Japonia, provocată de declarațiile recente ale prim-ministrului japonez Sanae Taikachi privind Taiwan, ducând relațiile bilaterale la cel mai scăzut nivel din 2023.

Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Fu Cong, a transmis într-o scrisoare către Secretarul General al ONU, Antonio Guterres:

„Dacă Japonia îndrăznește să încerce o intervenție armată în situația de la strâmtoarea Taiwan, ar fi un act de agresiune.”

Declarațiile se referă la strâmtoarea care separă Republica Populară Chineză continentală de Taiwan, pe care regimul comunist de la Beijingul îl consideră parte a sa, fără a exclude posibilitatea unei reunificări prin forță.

Disputa diplomatică a început la începutul lunii noiembrie, când Taikachi, în funcție din octombrie, a comentat modul în care Japonia ar reacționa în cazul unui atac chinez asupra Taiwan.

Prim-ministrul a declarat în fața parlamentului japonez pe 7 noiembrie:

„Dacă este implicată utilizarea navelor de război și a acțiunilor militare, ar putea deveni, prin toate mijloacele, o situație amenințătoare pentru supraviețuire.”

Declarația a provocat proteste imediate din partea ministerelor chineze de externe și apărare, care au cerut retractarea acesteia.

Consulul general al Chinei la Osaka, Xue Jian, a criticat comentariile și a postat un mesaj ulterior șters pe X (fost Twitter), afirmând:

„Nu avem altă opțiune decât să tăiem acel gât murdar care ne-a fost aruncat fără ezitare. Sunteți pregătiți?”

Oficialii japonezi au considerat mesajul drept „extrem de nepotrivit” și au cerut explicații și ștergerea postării. Taikachi a refuzat să-și retragă declarațiile, deși ulterior a precizat că nu va mai discuta despre scenarii specifice.

Disputa a evoluat rapid într-un conflict comercial, cu impact asupra turismului și comerțului. Pe 14 noiembrie, China a emis o avertizare de călătorie împotriva Japoniei și trei companii aeriene chineze au oferit rambursări sau modificări gratuite pentru zborurile spre Japonia.

Ministerul Educației din China a avertizat, de asemenea, studenții chinezi din Japonia sau cei care intenționau să studieze acolo, referitor la recente atacuri împotriva cetățenilor chinezi.

Tensiunile teritoriale au crescut, în special în jurul Insulelor Senkaku/Diaoyu din Marea Chinei de Est. Marina chineză a anunțat patrulări, iar Japonia a condamnat o „violare” temporară a apelor teritoriale de către patru nave chineze.

În plus, China a suspendat difuzarea a două filme japoneze și a interzis exporturile de fructe de mare japoneze.

Pe 18 noiembrie, diplomați chinezi și japonezi s-au întâlnit la Beijing pentru discuții. Oficialul chinez Liu Jinsong a purtat un costum fără guler cu cinci nasturi, asociat cu rebeliunea studenților chinezi împotriva imperialismului japonez din 1919, gest interpretat de presa japoneză ca „un simbol al sfidării”.

În timpul discuțiilor, Liu a avut mâinile în buzunare, ceea ce în context formal este considerat lipsit de respect. Întâlnirea nu a condus la o soluționare a disputei.

Tensiunile sino-japoneze au rădăcini istorice. Japonia a ocupat Taiwan și părți din China în timpul războaielor sino-japoneze și al celui de-al Doilea Război Mondial.

În 1972, Japonia a recunoscut oficial Republica Populară Chineză, menținând totodată relații neoficiale cu Taiwanul.

Din punct de vedere economic, China este al doilea cel mai mare partener de export pentru Japonia, cu vânzări de aproximativ 125 de miliarde de dolari în 2024, incluzând echipamente industriale, semiconductori și automobile.

În același timp, China exportă bunuri în valoare de 152 de miliarde de dolari către Japonia, în principal echipamente electrice și vehicule.

Oficialul chinez He Yongqian a precizat că relațiile comerciale „au fost sever afectate” de comentariile lui Taikachi, iar companiile japoneze se arată îngrijorate de efectele disputei asupra afacerilor lor.