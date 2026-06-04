Grevă în Justiție, azi 08-12.00. Activitatea în instanțe și parchete, suspendată joi. Grefierii protestează

Personalul auxiliar de specialitate și conex din sistemul judiciar blochează activitatea în tribunale și parchete joi, 4 iunie 2026. Sindicaliștii protestează împotriva noului proiect al Legii salarizării, avertizând că veniturile lor riscă să fie înghețate pentru următorii 5 ani.

Sistemul judiciar din România se confruntă cu un blocaj major. Activitatea în instanțe și parchete este oprită total joi, în intervalul orar 08:00 - 12:00, ca urmare a unui protest spontan declanșat de personalul auxiliar de specialitate și conex.

Greva coincide cu momentul consultărilor oficiale și reprezintă o reacție directă față de modul în care proiectul noii Legi a salarizării ignoră revendicările acestei categorii profesionale.

Reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare „Dicasterial” acuză faptul că noul proiect legislativ perpetuează aceleași erori din trecut care au generat haos în sistemul public.

„Proiectul de lege ignoră revendicările formulate și perpetuează exact mecanismul legislativ care a generat, după adoptarea Legii nr. 153/2017, plafonarea salariilor în perioada 2018-2022, precum și mii de litigii salariale, executări silite, popriri și costuri bugetare uriașe suportate ulterior de statul român”, au transmis liderii sindicali, conform agenției de presă News.ro, citat de Digi 24

Conform sindicatelor, personalul auxiliar nu a beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani. Singurele creșteri ale veniturilor au fost obținute exclusiv în instanță, prin hotărâri judecătorești definitive menite să corecteze aplicarea greșită a vechii legislații. Sindicaliștii avertizează că actuala formă a legii riscă să ducă la o nouă înghețare a salariilor pentru următorii cinci ani și la declanșarea unui nou val de procese costisitoare împotriva statului.

Sindicaliștii din sistemul judiciar anunță că resping „ferm” actualul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Aceștia susțin că textul actual nu reflectă complexitatea, responsabilitatea și rolul crucial pe care personalul auxiliar îl are în înfăptuirea actului de justiție. Încalcă principiile fundamentale asumate teoretic prin proiectul legislativ: ierarhizarea corectă, egalitatea, nediscriminarea și sustenabilitatea.

Această criză din Justiție nu afectează doar funcționarii, ci are un impact direct asupra cetățenilor. Suspendarea activității timp de patru ore pe zi înseamnă amânarea unor termene de judecată, întârzieri în redactarea hotărârilor și blocarea activității cu publicul la grefele instanțelor.

Din punct de vedere macroeconomic și juridic, avertismentul grefierilor privind „litigiile sistemice” este unul sever. În trecut, blocajele salariale legislative au forțat mii de angajați din Justiție să dea statul în judecată. Dobânzile penalizatoare, cheltuielile de judecată și executările silite ulterioare au creat găuri de sute de milioane de lei în bugetul de stat, o situație pe care Ministerul Finanțelor]și Ministerul Muncii încearcă, teoretic, să o evite prin noua reformă asumată prin PNRR.

Protestul de joi este doar primul pas dintr-o serie de acțiuni care s-ar putea radicaliza. În funcție de concluziile întâlnirii de astăzi de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, sindicaliștii vor decide strategia pentru perioada următoare.

Pentru data de vineri, 5 iunie 2026, a fost deja convocată o nouă Adunare Generală Extraordinară a Sindicatului Dicasterial. În cadrul acesteia se vor stabili formele de protest pe termen mediu, nefiind exclusă extinderea perioadei de grevă sau blocarea totală a activității în instanțe, dacă negocierile cu Guvernul vor eșua.