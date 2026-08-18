Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, nu a mai fost văzută la un eveniment public din 19 iulie, când a participat alături de Donald Trump la finala Cupei Mondiale FIFA de la East Rutherford, New Jersey, potrivit Daily Express.

Până pe 18 august, absența sa a ajuns la aproape o lună, în condițiile în care a lipsit de la mai multe evenimente importante la care a participat președintele american.

Printre acestea s-au numărat ceremonia funerară pentru senatorul Lindsey Graham, o ceremonie militară de tip „dignified transfer”, organizată pentru militarii americani căzuți la datorie, precum și dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă, reprogramat pentru 24 iulie. Donald Trump a participat la aceste evenimente fără soția sa.

Melania Trump a fost prezentă pe 19 iulie la finala Cupei Mondiale FIFA, desfășurată la East Rutherford, în New Jersey. Arhiva video oficială a Casei Albe include o înregistrare dedicată participării sale la eveniment.

De atunci, nu există o nouă apariție publică confirmată a primei doamne. Absența este cu atât mai vizibilă cu cât Donald Trump și-a petrecut o parte importantă a verii la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey.

Fotografii publicate recent de membri ai familiei Trump de la Bedminster i-au surprins pe președinte, Eric Trump, Lara Trump și copiii acestora, fără ca Melania să apară în imaginile respective.

Pe 22 iulie, Donald Trump a participat la o ceremonie militară de tip „dignified transfer”, după moartea unor militari americani. Arhiva Casei Albe confirmă prezența președintelui la eveniment.

Șase zile mai târziu, pe 28 iulie, Trump a participat la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham. Melania Trump nu a fost prezentă.

Prima doamnă a lipsit și de la dineul Corespondenților de la Casa Albă, organizat pe 24 iulie la Waldorf Astoria din Washington. Evenimentul fusese reprogramat după incidentul armat de la ediția din aprilie. Casa Albă a indicat atunci că Melania avea un angajament anterior.

Absența de aproape o lună nu înseamnă, în sine, că Melania Trump nu își îndeplinește atribuțiile. Prima doamnă a avut în 2026 mai multe activități oficiale, inclusiv evenimente legate de copii, educație și inteligență artificială.

Arhiva Casei Albe consemnează, printre altele, participarea sa la ceremonia pentru campionii Presidential AI Challenge din 9 iunie și la un eveniment dedicat inițiativei „Fostering the Future” pe 11 iunie.

În ceea ce privește absența sa din ultimele săptămâni, nu există însă o explicație oficială publică privind locul în care se află sau motivul pentru care nu a participat la evenimentele menționate.

Absența recentă se înscrie într-un tipar mai larg. O analiză publicată de The Daily Beast arată că Melania Trump a avut apariții publice în doar 38 de zile în primele șapte luni ale anului 2026, aproximativ o apariție la șase zile. Analiza indică, de asemenea, că activitatea sa publică este semnificativ mai redusă decât cea a unor foste prime doamne.

Potrivit aceleiași analize, aproximativ 80% dintre aparițiile sale au avut loc la Washington sau în câteva state din apropiere, iar călătoriile în afara acestei zone au fost limitate.

Cifrele trebuie privite însă în contextul stilului diferit în care Melania Trump își exercită rolul de primă doamnă. În actualul mandat, ea a ales în mod repetat un profil public mai discret decât predecesoarele sale.

În paralel cu absența sa din spațiul public, Melania Trump s-a confruntat în acest an cu o scădere importantă a indicatorilor de popularitate.

Într-o analiză CNN din aprilie, analistul de date Harry Enten a prezentat un rating net de favorabilitate de -12 puncte pentru Melania Trump, pe baza unui sondaj CNN/SSRS realizat în perioada 26-30 martie. Enten a remarcat că era cel mai scăzut nivel înregistrat pentru ea și mult sub valorile altor prime doamne la un moment comparabil al mandatelor soților lor.

La acel moment, Laura Bush avea un rating net de +46, Michelle Obama de +42, iar Hillary Clinton de +25, potrivit datelor prezentate de CNN.

Este important de precizat că acel sondaj este din martie 2026 și nu reprezintă o măsurătoare nouă a popularității Melaniei Trump în luna august.

Pentru moment, datele verificabile arată un lucru clar: Melania Trump nu a mai avut o apariție publică confirmată de la finala Cupei Mondiale din 19 iulie.

Absența sa de la mai multe evenimente importante a atras atenția presei americane, însă nu există informații oficiale care să confirme că aceasta ar avea legătură cu o problemă medicală, familială sau politică.

În lipsa unei explicații oficiale, orice afirmație privind motivul pentru care prima doamnă nu a fost văzută în public rămâne speculativă.