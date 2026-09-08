Debitul Dunării continuă să scadă. La intrarea în România, în zona Baziaș, acesta a ajuns marți dimineață la 1.400 m³/s, mult sub media multianuală pentru luna septembrie, care este de 3.800 m³/s. Specialiștii de la Apele Române estimează că situația se poate agrava în următoarele zile. Pentru 14 septembrie, prognoza indică posibilitatea ca debitul să coboare până la aproximativ 1.300 m³/s.

Administrația Națională „Apele Române” monitorizează permanent evoluția fluviului. Potrivit specialiștilor Apele Române Jiu, scăderea debitului este vizibilă și în aval de Porțile de Fier, la Gruia și Calafat.

„Fluviul Dunărea traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani, fiind sub presiunea debitelor extrem de scăzute. La intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, debitul a ajuns la 1.400 m³/s în această dimineaţă, potrivit diagnozei INHGA, în condiţiile în care media multianuală a lunii septembrie este de 3.800 m³/s. Şi în aval de Porţile de Fier se observă această tendinţă, debitul fiind în scădere la Gruia şi Calafat”, informează, marţi, specialiştii Apele Române Jiu, care monitorizează permanent evoluţia fluviului.

Scăderea debitului poate avea consecințe directe asupra navigației. Nivelurile mai mici ale apei reduc adâncimea pe anumite sectoare și pot impune restricții sau modificări ale încărcăturii navelor.

„Pentru navigaţie, primele efecte se văd în teren. Nivelurile scăzute ale fluviului înseamnă adâncimi mai mici pe anumite sectoare, restricţii sau dificultăţi pentru navigaţie şi necesitatea adaptării încărcăturii navelor. Fiecare centimetru contează atunci când adâncimea apei devine insuficientă pentru desfăşurarea în condiţii normale a transportului fluvial”, precizează specialiştii Apelor Române.

Dunărea are un rol important pentru sistemul energetic, inclusiv pentru producția hidroenergetică și pentru funcționarea unor obiective care utilizează apa fluviului.

„Un debit foarte scăzut înseamnă o presiune suplimentară asupra infrastructurii energetice, într-o perioadă în care cererea de energie poate fi ridicată”, explică sursele citate.

Apa Dunării este importantă și pentru agricultură, irigații și alimentarea cu apă a numeroase localități.

Prognoza pentru următoarea perioadă indică o nouă scădere a debitului. Specialiștii estimează că, pe 14 septembrie, Dunărea ar putea ajunge la aproximativ 1.300 m³/s.

În raport cu media multianuală de 3.800 m³/s pentru luna septembrie, valoarea prognozată ar reprezenta o diminuare semnificativă.

„Este una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani”, mai spun reprezentanţii „Apele Române”.

Specialiștii atrag atenția că efectele unui debit foarte scăzut nu se limitează la navigație, ci se pot extinde asupra mai multor domenii care depind de resursele de apă ale fluviului.

„Apa nu este o resursă infinită. Iar atunci când Dunărea scade, efectele se propagă mult dincolo de albia fluviului”, mai spun specialiştii Apelor Române.