Producția industrială din România a scăzut cu 6,3% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, ca serie brută, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, raportată la luna iunie, producția industrială a crescut cu 0,7% ca serie brută, dar a înregistrat o scădere de 1,4% după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Datele indică o evoluție neuniformă a principalelor sectoare industriale. În timp ce industria extractivă și sectorul producției și furnizării de energie au înregistrat creșteri în iulie față de luna precedentă, industria prelucrătoare, care are o pondere importantă în activitatea industrială, a continuat să scadă.

Potrivit INS, creșterea de 0,7% a producției industriale ca serie brută în iulie față de iunie a fost susținută de industria extractivă, unde producția a avansat cu 7,1%.

Un alt avans important a fost consemnat în sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu 6,4%.

În schimb, industria prelucrătoare a înregistrat o scădere de 0,5% față de luna precedentă.

Situația este diferită atunci când datele sunt ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. În acest caz, producția industrială a scăzut cu 1,4% în iulie față de iunie.

Scăderea a fost determinată în principal de industria prelucrătoare, care a avut un recul de 2,1%. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au scăzut cu 0,1%.

Industria extractivă a fost singurul sector dintre cele trei analizate care a consemnat o creștere pe seria ajustată, de 3,7%.

Diferența față de anul trecut este mai pronunțată. În iulie 2026, producția industrială a fost cu 6,3% mai mică decât în iulie 2025, ca serie brută.

Industria prelucrătoare a înregistrat cea mai mare scădere, de 7,3%. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-au redus cu 3%.

Industria extractivă a avut, în schimb, o evoluție pozitivă, cu o creștere de 1,7% față de iulie 2025.

Și pe seria ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare, producția industrială a fost mai mică decât în urmă cu un an, reculul fiind de 6,1%.

În acest caz, industria prelucrătoare a scăzut cu 7,2%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 2,6%. Industria extractivă a consemnat o creștere de 1,2%.

Evoluția din iulie vine într-un context în care industria României a acumulat o scădere și pe primele șapte luni ale anului.

În perioada ianuarie-iulie 2026, producția industrială a fost cu 3,7% mai mică decât în aceeași perioadă din 2025, ca serie brută. Pe seria ajustată în funcție de zilele lucrătoare și de sezonalitate, scăderea a fost de 3,8%.

La nivelul primelor șapte luni, industria prelucrătoare a înregistrat un recul de 4,8%, iar industria extractivă a scăzut cu 1%.

În același timp, sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a avut o evoluție pozitivă, cu un avans de 2,3% ca serie brută.

Pe seria ajustată, acest sector a crescut cu 1,9%, în timp ce industria prelucrătoare a scăzut cu 5%, iar industria extractivă cu 1,2%.

Datele INS arată că scăderea producției industriale în primele șapte luni este asociată în principal cu evoluția industriei prelucrătoare. Acest sector a înregistrat scăderi atât în raportarea lunară, cât și în comparația cu perioada similară din 2025.

În schimb, producția de energie a avut o evoluție pozitivă pe ansamblul primelor șapte luni, ceea ce a limitat într-o anumită măsură declinul general al industriei.