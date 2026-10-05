Republica Moldova. Politicianul român Călin Georgescu, aflat în arest preventiv, fiind bănuit de escrocherie, se cunoaşte personal cu fostul deputat de la Chişinău, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, Ilan Şor, care se ascunde de justiţie la Moscova.

Afirmaţia a fost făcută pe reţele de fosta deputată Arina Spătaru, președinta partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Politiciana a declarat recent în cadrul podcastului LIVE Vitalie despre faptul că la Bucureşti există o reţea controlată de Ilan Şor, formată din personalităţi şi politicieni influenţi.

Arina Spătaru a activat o perioadă în calitate de agent sub acoperire, după ce Ilan Şor a încercat să o atragă în reţele sale. Prin intermediul unui fost deputat socialist, Ilan Şor a invitat-o pe Arina Spătaru în Israel, în 2023.

Şor i-a propus fostei deputate să formeze un partid unionist şi pro-european fals, care la alegerile din 2025 urma să acţioneze în interesele Kremlinului. Doar că Arina Spătaru a făcut denunţ, în urma cărora au fost deconspirate mai multe persoane din reţeaua lui Şor de la Chişinău. Acestea fiind ulterior condamnate.

Arina Spătaru prezintă ca argument că Georgescu îl cunoaşte pe Şor pasaje din cartea „Marea Renaștere. Adevăr, Libertate, Suveranitate – Ieșirea din matrix”, publicată în 2022 de fostul candidat la prezidenţiale.

„Georgescu îi dedică lui Ilan Șor un portret. Acolo el scrie despre proiectul „Hrană, Apă, Energie” al lui Șor. Mai mult, Georgescu descrie ideile lui Șor drept: „Interesante şi, mai ales, dezinteresate idei…” și discută proiectul în contextul propriului său discurs despre România.

Călin Georgescu și Ilan Șor au un lucru important în comun: «Hrană, Apă, Energie». Și nu vorbim doar despre trei cuvinte”, susţine Arina Spătaru.

Politiciana mai aminteşte că, în iulie 2022, Ilan Șor lansa în Republica Moldova un „Proiect de țară” construit exact pe această triadă: agricultură, irigare, apă potabilă și securitate energetică.

În aceeași perioadă, Călin Georgescu îl includea pe Șor în propria carte și scria despre proiectul lui. Îi considera ideile „interesante”.

„În 2024, Georgescu a intrat în cursa pentru Cotroceni cu propriul program „Hrană, Apă, Energie”. Nu voi spune că trei cuvinte sunt proprietatea cuiva. Nu sunt. Dar când aceleași trei cuvinte vin împreună cu aceleași teme, iar autorul unui program îl cunoștea și îl analiza pe celălalt, avem dreptul să punem întrebări. Mai ales când unul dintre cei doi este Ilan Șor.

Cine i-a influențat, de fapt, discursul lui Călin Georgescu? Și ce legături ideologice există între „suveranismul” promovat la București și proiectele promovate de rețeaua lui Șor la Chișinău?”, a declarat reşedinta partidului ALDE.

Anterior, Arina Spătaru a dat de înţeles că Georgescu ar face parte din reţeaua lui Ilan Şor de la Bucureşti.

Arina Spătaru s-a arătat impresionată cât de influent este Ilan Şor la București. Şi avut o nouă confirmare, când a văzut ce s-a întâmplat mai târziu la alegerile prezidențiale, când a aflat de candidatul Călin Georgescu.

A comparat tot ce îi spunea Șor: că îi dă bani, ea își face un partid. Iar în rest, susținerea algoritmilor i-o asigură oligarhul, prin rețelele sale.

Arina Spătaru a declarat că este gata să colaboreze cu autorităţile române şi să comunice tot ce ştie despre reţeaua lui Şor de la Bucureşti.

„Acolo sunt întrebări la care eu nu pot da verdicte. Pot însă spune ce am văzut, cu cine am interacționat și ce informații dețin. Restul - instituțiile competente să le verifice .

Un lucru îl spun foarte clar. Sunt gata să vorbesc cu instituțiile din România și să ofer informațiile pe care le dețin. Nu cred că astfel de lucruri trebuie îngropate în tăcere. Pentru că Șor nu mai este pericol doar pentru Republica Moldova”, a scris după interviu Arina Spătaru pe Facebook.