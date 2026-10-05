Din cuprinsul articolului Doi cameramani au fost agresați de un susținător al lui Georgescu

Socrul lui Călin Georgescu a ieșit de la așa numita audiere de la DIICOT, însă nu a vrut să dea nicio declarație în fața procurorilor sau să răspundă la interogatoriu. Surse EvZ au confirmat că acesta a considerat că nu vrea să se autoincrimineze, în sensul că anchetatorii pot răstălmăci declarația sa. Vasile Moldoveanu a asistat, însă, până la această oră, la percheziția informatică a telefonului personal.

La ieșirea de la DIICOT, unul dintre susținătătorii lui Călin Georgescu a încercat să obstrucționeze filmările cameramanilor și a lovit doi cameramani de la RTV și DIGI TV. Inițial, a fost lăsat să plece. Apoi, agresorul a fost identificat în grupul susținătorilor lui Călin Georgescu aflați în fața arestului Central, a fost dus la poliție și amendat.

La această oră, cei doi reprezentanți ai mass media au decis să facă plângere penală împotriva agresorului care, înbrăcat în straie de dac și cu un steag în mână i-a lovit și asfel nu au putut să-și exercite profesia.