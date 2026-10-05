Președintele Nicușor Dan consideră „inacceptabile” gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare.

Reacția șefului statului vine după un protest al susținătorilor lui Călin Georgescu, care au pus în scenă un ritual macabru la București, în noaptea de 3 spre 4 octombrie.

„Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprimă”, a transmis Nicușor Dan, luni, într-o postare pe Facebook.

Președintele a subliniat că libertatea presei este garantată de Constituție și că aceasta presupune posibilitatea jurnaliștilor de a-și exprima opiniile și de a relata fără teamă. Nicușor Dan a făcut distincția între critica adusă unui jurnalist și acțiunile de intimidare sau amenințare.

„Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a mai susținut că apărarea libertății presei nu ține de simpatii politice, ci de respectul pentru democrație și pentru demnitatea fiecărui cetățean.

Mesajul președintelui vine după manifestația organizată în fața Arestului Central din București de persoane care cer eliberarea lui Călin Georgescu. În noaptea de 3 spre 4 octombrie, protestatarii au așezat pe trotuar lumânări aprinse în forma inițialelor „CTP”, au pus alături o cruce și au cântat „Veșnica pomenire”, cântare religioasă destinată pomenirii celor morți.

Gestul a fost justificat de participanți prin acuzația că jurnalistul i-ar fi dorit răul lui Călin Georgescu. Ulterior, Cristian Tudor Popescu a reacționat pe rețelele sociale, într-o postare ironică, în care a scris: „Se pare că am murit”.

Președintele a avertizat că dezacordul față de opiniile unui jurnalist poate fi exprimat și criticat public, însă nu trebuie transformat în amenințări, hărțuire sau incitare la ură. În opinia lui Nicușor Dan, protejarea libertății presei reprezintă o responsabilitate care depășește diferențele și simpatiile politice.