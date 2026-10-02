Franciza „Fast & Furious” se extinde oficial în televiziune, după ce Peacock a aprobat realizarea unui serial live-action inspirat de universul cinematografic, potrivit Deadline. Producția va fi realizată de Universal Television și este programată pentru 2028, în apropierea lansării filmului „Fast Forever”.

Serialul nu are încă un titlu oficial, iar detaliile despre poveste, personaje și distribuție nu au fost anunțate. Mike Daniels și Wolfe Coleman vor scrie proiectul și vor ocupa funcțiile de co-showrunneri. Printre producătorii executivi se află Vin Diesel, Sam Vincent, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Jeff Kirschenbaum și Chris Morgan.

Ideea unui serial „Fast & Furious” a fost anunțată de Vin Diesel în mai 2026, în cadrul evenimentului NBCUniversal Upfront. Actorul a explicat atunci că proiectul vine în urma interesului manifestat de fani pentru continuarea poveștilor personajelor consacrate.

„În ultimul deceniu, ne-am dat seama că fanii și-au dorit mai mult. Au vrut să extindem personajele consacrate și poveștile lor”, a declarat Diesel la acel eveniment, potrivit Peacock. Actorul a spus că extinderea către televiziune a fost luată în calcul de mai mult timp, dar că proiectul a fost demarat atunci când au existat condițiile potrivite pentru protejarea identității francizei.

Peacock precizează că aceasta va fi prima producție originală live-action a francizei pentru platformă. Înainte de acest proiect, universul „Fast & Furious” a fost prezent și în televiziune prin serialul animat „Fast & Furious: Spy Racers”, difuzat de Netflix între 2019 și 2021.

Mike Daniels și Wolfe Coleman vor coordona partea creativă a serialului. Daniels a lucrat la producții precum „Sons of Anarchy” și „Shades of Blue”, în timp ce Coleman a fost implicat, printre altele, în „9-1-1: Lone Star” și „Shades of Blue”. Cei doi vor fi atât scenariști, cât și co-showrunneri ai noului proiect.

Vin Diesel va avea un rol important în producție și ca producător executiv. Actorul îl interpretează pe Dominic Toretto încă din primul film al seriei, „The Fast and the Furious”, lansat în 2001.

Alături de Diesel, echipa de producători executivi îi include pe Sam Vincent, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Jeff Kirschenbaum și Chris Morgan, nume asociate cu dezvoltarea francizei cinematografice.

În acest moment, nu se știe dacă serialul va continua direct poveștile din filme sau va introduce o nouă generație de personaje în același univers.

De asemenea, nu există informații oficiale privind revenirea lui Vin Diesel în fața camerelor sau apariția altor actori cunoscuți din franciză. Peacock nu a anunțat nici numărul de episoade, data exactă a premierei sau titlul producției.

Decizia de a transforma „Fast & Furious” într-un serial vine într-un moment important pentru franciză. În 2026, seria marchează 25 de ani de la lansarea primului film, care a avut premiera pe 22 iunie 2001.

Extinderea francizei către streaming este programată să coincidă aproximativ cu lansarea „Fast Forever”, prezentat drept al 11-lea și ultimul film principal din seria cinematografică.

Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 17 martie 2028, astfel că 2028 ar putea deveni un an important pentru universul „Fast & Furious”, cu finalul seriei cinematografice și debutul proiectului de televiziune într-o perioadă apropiată.

Franciza a devenit una dintre cele mai importante proprietăți cinematografice ale Universal. Potrivit datelor citate de Variety, filmele „Fast & Furious” au generat aproximativ 7,3 miliarde de dolari la nivel mondial.