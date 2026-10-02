Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, 1 spre 2 octombrie 2026, la Mănăstirea Bisericani din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț, iar patru construcții folosite pentru adăpostirea animalelor și depozitare au fost distruse. Un bărbat în vârstă de 73 de ani a suferit arsuri ușoare și a fost transportat la spital.

Pompierii au fost solicitați prin 112 în jurul orei 1.30. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la cele patru construcții, cu o suprafață totală de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Incendiul reprezenta și un pericol pentru copacii din apropiere. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Neamț, cauza probabilă indicată pentru producerea incendiului este acțiunea intenționată.

Construcțiile afectate erau utilizate ca adăposturi pentru animale și spații de depozitare. În interior se aflau cantități importante de materiale și bunuri.

Potrivit pompierilor, au ars aproximativ 50 de metri cubi de lemne, trei tone de plante furajere și cereale, dar și obiecte de cult, materiale textile și elemente de mobilier bisericesc.

În spațiile cuprinse de incendiu se mai aflau un autoturism și diverse obiecte de uz gospodăresc. Distrugerea acestora a extins bilanțul pagubelor produse de incendiu.

La intervenție au participat pompieri de la Detașamentul Piatra-Neamț, precum și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun și ale Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Din cauza intensității incendiului, forțele de intervenție au fost suplimentate cu echipaje și mijloace de la Detașamentele de pompieri Roman și Târgu-Neamț.

În timpul intervenției, un bărbat în vârstă de 73 de ani a suferit arsuri ușoare. Acesta a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru evaluare și tratament.

Nu au fost raportate alte victime în urma incendiului, potrivit informațiilor disponibile după intervenția echipajelor.

Pompierii au acționat pentru limitarea și lichidarea incendiului, dar și pentru protejarea zonelor din apropiere. Existența mai multor copaci în vecinătatea construcțiilor a crescut riscul de propagare a flăcărilor.

Incendiul din noaptea de 1 spre 2 octombrie vine la aproximativ două luni după un alt incendiu major produs la Mănăstirea Bisericani.

Pe 31 iulie 2026, flăcările au cuprins o clădire de aproximativ 400 de metri pătrați, în care se aflau spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare. În acel incendiu, un bărbat de 62 de ani a murit, iar un altul a suferit arsuri.

ISU Neamț a stabilit atunci că incendiul din iulie a izbucnit cel mai probabil din cauza fumatului. Situația este diferită în cazul incendiului produs acum, pentru care pompierii au indicat drept cauză probabilă acțiunea intenționată, potrivit informațiilor furnizate în urma intervenției.

Stabilirea exactă a împrejurărilor producerii noului incendiu și a eventualelor responsabilități revine autorităților competente, în cadrul verificărilor și anchetei.

Cele două incendii produse în mai puțin de trei luni au afectat mai multe clădiri și bunuri ale Mănăstirii Bisericani. După incendiul din iulie, în incinta complexului au rămas importante zone care necesitau lucrări de îndepărtare a materialelor distruse și de refacere a clădirilor.

În cazul incendiului din această săptămână, suprafața totală afectată de flăcări este de aproximativ 1.000 de metri pătrați, iar printre bunurile distruse se numără materiale pentru încălzire și hrană pentru animale, obiecte de cult și mobilier bisericesc.