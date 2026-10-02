Un obiect, posibil o dronă aeriană, a căzut vineri dimineață, 2 octombrie, în zona localității Plauru din județul Tulcea, în apropierea frontierei cu Ucraina, iar în urma impactului s-a produs un incendiu. Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale și că sistemele radar nu au indicat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României în cursul nopții.

Incidentul a avut loc în contextul unor noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Potrivit MApN, în jurul orei 05.00 a fost raportată căderea obiectului în zona Plauru, după ce sistemele de supraveghere radar urmăreau activitatea aeriană din proximitatea graniței.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că obiectul căzut este, în acest moment, identificat drept „posibil o dronă aeriană”. În urma căderii s-a produs un incendiu, însă acesta nu a provocat victime și nici pagube materiale.

Pentru gestionarea situației, către zona indicată au fost trimise o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și echipe ale MApN. Acestea au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru securizarea perimetrului.

Zona a fost ulterior securizată, iar specialiștii Ministerului Apărării Naționale urmau să efectueze cercetări la fața locului pentru stabilirea exactă a naturii obiectului și a circumstanțelor în care acesta a ajuns la sol.

Un element important al comunicatului MApN este precizarea referitoare la spațiul aerian național.

„Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute”, a transmis ministerul.

Potrivit informațiilor disponibile, atacurile cu drone detectate în noaptea de 1 spre 2 octombrie au vizat obiective din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Prin urmare, faptul că un obiect a fost găsit pe teritoriul României nu este echivalent, pe baza informațiilor disponibile în acest moment, cu o confirmare că acesta a traversat spațiul aerian românesc.

Identificarea exactă a obiectului este următoarea etapă a verificărilor. Echipele specializate trebuie să stabilească dacă este vorba despre o dronă, ce tip de aparat este și în ce condiții a ajuns în zona Plauru.

Localitatea din nordul județului Tulcea se află în apropierea frontierei cu Ucraina și a mai fost vizată în trecut de operațiuni ale autorităților române după incidente asociate atacurilor cu drone desfășurate pe teritoriul ucrainean. MApN a raportat în mai multe rânduri descoperirea unor resturi de drone în zona de frontieră.

Situația de vineri dimineață este însă distinctă prin faptul că MApN a precizat că obiectul a fost semnalat în jurul orei 05.00 și că, până la acest moment, radarele militare nu au indicat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian național.

La acest moment, informațiile confirmate de autorități sunt următoarele:

obiectul a căzut în zona localității Plauru, județul Tulcea;

incidentul a fost raportat în jurul orei 05.00;

obiectul este considerat posibilă dronă aeriană;

după cădere s-a produs un incendiu;

incendiul a fost gestionat de echipele trimise în zonă;

nu au fost raportate victime;

nu au fost raportate pagube materiale;

zona a fost securizată;

specialiștii MApN efectuează cercetări;

sistemele radar ale MApN nu au raportat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României în cursul nopții.

Incidentul de la Plauru are loc pe fondul atacurilor cu drone desfășurate în apropierea frontierei româno-ucrainene.