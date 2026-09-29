O dronă dotată cu încărcătură explozivă s-a prăbușit și s-a detonat pe un teren agricol din județul Brăila, au confirmat marți reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN). Evenimentul a avut loc în Insula Mare a Brăilei, iar la fața locului au fost trimise echipe de specialiști pentru investigații detaliate. Resturile aparatului de zbor au fost colectate pentru analize de către reprezentanții Serviciului Român de Informații.

Cercetările desfășurate pe teren de echipele MApN s-au încheiat în cursul după-amiezei de marți. Echipele sosite la fața locului au identificat un crater format în urma exploziei și mai multe bucăți din drona prăbușită.

„Misiunea de cercetare în zona localităţii Gropeni, judeţul Brăila, s-a încheiat. Militarii prezenţi la faţa locului au identificat un crater şi fragmente de dronă. Din evaluările tehnice realizate la faţa locului, s-a constatat că drona a avut încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul. Incendiul produs în urma incidentului a afectat o suprafaţă limitată de teren agricol”, au transmis, marţi după-amiază, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Toate componentele ridicate din zona localității Gropeni urmează să fie supuse unor expertize amănunțite realizate de structurile specializate ale SRI. În cadrul operațiunii de monitorizare și verificare, militarii au folosit și un elicopter IAR-330 SOCAT, care s-a întors la bază după finalizarea misiunii de cercetare aeriană.

Primele informații despre prezența obiectului necunoscut în Insula Mare a Brăilei au ajuns la autorități în cursul nopții. Un localnic a semnalat prăbușirea prin intermediul numărului unic de urgență, menționând apariția unui incendiu de scurtă durată.

„În dimineaţa zilei de marţi, 29 septembrie, Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la descoperirea unor fragmente ale unui obiect, posibil dronă, căzut pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localităţii Gropeni, judeţul Brăila. Incidentul a fost semnalat autorităţilor în cursul nopţii, prin apel la 112, de către un cetăţean care a comunicat despre căderea unui obiect, urmată de producerea unui incendiu care s-a stins, fără a produce victime sau pagube materiale”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Focul izbucnit la momentul impactului s-a stins rapid și nu au fost înregistrate victime umane sau pagube materiale majore, în afară de suprafața redusă de teren agricol afectată.