Femeie de 86 de ani din Brăila, dată în urmărire națională de Poliția Română. De ce a ajuns bătrâna pe lista celor mai periculoși infractori

Zamfira Melu, o femeie în vârstă de 86 de ani din Brăila, a ajuns pe lista celor mai periculoși infractori căutați de Poliția Română după ce a provocat un incendiu la locuința sa. Autoritățile o caută pentru a o interna într-o unitate sanitară de specialitate, relatează romaniatv.net.

O femeie de 86 de ani din Brăila, Zamfira Melu, se află pe lista persoanelor căutate de Poliția Română, după ce a provocat un incendiu la propria locuință. Evenimentul s-a petrecut pe 3 mai 2021, în jurul orei 20:30, când femeia a uitat o lumânare aprinsă în casă.

Flacăra a ajuns la câteva haine, iar focul s-a extins rapid, cuprinzând întreaga locuință și afectând imobilele vecine.

Pompierii au intervenit în jurul orei 22:00, constatând că acoperișul imobilului fusese distrus pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. Focul a distrus bunurile personale din camere, trei uși de lemn, 10 metri pătrați de perete exterior și întreaga structură de paiantă din interior.

Vecinii au reclamat și ei pagube semnificative. Potrivit acestora, nu era pentru prima dată când femeia provoca incendii din neglijență. Precedente similare au avut loc în 1996 și 2015.

După producerea ultimului incendiu, Poliția Română a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. În august 2022, cauza a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brăila, iar două luni mai târziu dosarul a fost returnat pentru completarea urmăririi penale. Ulterior, cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, care a continuat ancheta împotriva femeii.

Expertiza medico-legală psihiatrică efectuată de Serviciul de Medicină Legală Brăila a relevat că Zamfira Melu suferea de demență Alzheimer și nu avea discernământ în momentul producerii incendiului. Având în vedere aceste concluzii, autoritățile au recomandat măsura de siguranță a internării într-o unitate medicală specializată.

În septembrie 2025, Judecătoria Brăila a stabilit internarea femeii într-o unitate sanitară până la însănătoșirea sau ameliorarea stării de pericol, pe baza art. 110 din Codul Penal, care permite luarea măsurilor de siguranță pentru persoanele care prezintă pericol pentru societate din cauza afecțiunilor psihice.

Când polițiștii au mers să pună în aplicare decizia judecătorească, femeia nu a fost găsită la domiciliu. În aceste condiții, procedura legală impune înscrierea persoanei în urmărire națională și punerea ei în consemn la frontieră. Fotografia și datele personale ale lui Zamfira Melu au fost publicate pe site-ul Poliției Române pentru a facilita localizarea sa.

Autoritățile încurajează cetățenii care dețin informații despre femeie să contacteze serviciul 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție. Scopul urmăririi este strict de ordin medical și preventiv, pentru protecția atât a femeii, cât și a comunității din care face parte.

Zamfira Melu a locuit timp de aproape patru decenii pe strada Piața Poporului din Brăila, într-o casă primită moștenire de la o cunoștință. Fără urmași și cu o pensie modestă de aproximativ 500 de lei, femeia trăia la limita subzistenței.

Ea își câștiga existența din confecționarea lumânărilor pe care le vindea la biserică, însă veniturile obținute nu îi permiteau să achite toate utilitățile. În consecință, energia electrică și căldura i-au fost întrerupte de furnizori, ceea ce a contribuit indirect la producerea incendiului.

Vecinii o descriau ca pe o femeie credincioasă, harnică și discretă, care își petrecea majoritatea timpului între casă și biserică.