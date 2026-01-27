Sindicatul Europol, despre turcul evadat din Rahova: E inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri

Sindicatul Europol a declarat că cetățeanul turc care a omorât „cu sânge rece” un polițist ce încerca să îl oprească în trafic a evadat „cu concursul șefilor din Poliția Penitenciară”. „Este inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri după ce solicitarea de învoire a ucigaşului a fost avizată negativ de specialiştii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cauza riscurilor identificate, dar, cu toate acestea, şefii ANP au trecut peste acest aviz şi au aprobat învoirea”, a scris sindicatul, într-o postare pe Facebook.

Sindicatul atrage atenția că, din momentul încarcerării și până în prezent, toate cererile de permisie formulate de cetățeanul turc au fost aprobate, în timp ce alți deținuți, condamnați pentru fapte minore, beneficiază rareori de astfel de permisiuni.

„Cetăţeanul turc care l-a omorât cu sânge rece pe colegul nostru, Gheorghe Ionescu, zis «Dulăul», tocmai pentru că avea fler în prinderea drogaţilor şi beţivilor la volan, şi care a intenţionat să îl oprească în trafic, a evadat cu concursul şefilor din Poliţia Penitenciară”, a declarat sursa citată.

Sindicatul Europol consideră „inadmisibil” faptul că nu au existat demisii sau demiteri în acest caz, în condițiile în care cererea de învoire primise aviz negativ din partea specialiștilor din Penitenciarul Rahova, unde era închis condamnatul.

„Este inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri după ce solicitarea de învoire a ucigaşului a fost avizată negativ de specialiştii din ANP din cauza riscurilor identificate, dar cu toate acestea şefii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor au trecut peste acest aviz şi au aprobat învoirea. Nu pentru o zi, nu pentru două zile, ci pentru 3 zile!!! Ca şi cum ar fi fost vorba despre vreun hoţ de panseluţe din parc, care urma să fie eliberat din moment în moment, nu despre un criminal care putea fi liberat condiţionat cel mai devreme în anul 2037!”, a explicat sursa citată.

Sindicatul menționează că, de la momentul încarcerării și până în prezent, toate solicitările de permisie ale „criminalului turc” au fost aprobate.

„Păi să nu ne întrebăm oare dacă etimologia cuvântului «bacşiş» care vine din limba turcă nu are incidenţǎ în acest caz?! Să nu ne întrebăm oare despre tratamentul preferenţial de care pot beneficia condamnaţii cu o condiţie financiară foarte bună? Ce transparenţă poate exista într-un sistem închis, în care doar vârful Poliţiei Penitenciare are acces la aceste date şi poate interveni pentru a „uşura” condiţiile de detenţie ale „condamnaţilor de lux”?! Cineva trebuie să răspundă urgent pentru această palmă dată justiţiei şi memoriei colegului nostru!”, au mai scris reprezentanţii Europol.

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Bogdan Burcu, a declarat, marţi, că el a aprobat permisia de trei zile acordată cetăţeanului turc condamnat la aproape 23 de ani de închisoare pentru uciderea unui poliţist, care nu s-a întors luni în Penitenciarul Rahova. El a recunoscut că „e posibil să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare”.

Declarația a fost făcută după ce, luni seară, Sindicatul Național Poliția Penitenciară a susținut că șeful ANP ar fi aprobat permisia „în ciuda avizelor negative ale structurilor de specialitate din subordine, cu o singură excepție”.

Directorul ANP a explicat că, deși exista un aviz negativ, a decis să acorde permisia, întrucât forurile internaționale recomandă „să existe măsuri progresive de contact cu comunitatea” pentru deținuți.

Abdullah Atas, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat în 2015 pentru uciderea unui polițist care îl oprise în trafic, după ce l-a lovit intenționat cu mașina și l-a purtat pe capotă câteva sute de metri. Ancheta a stabilit că cetățeanul turc avea o alcoolemie de aproape 2 la mie. După ce nu s-a întors în penitenciar la finalul permisiei, a fost dat în urmărire națională, apoi internațională, autoritățile considerând că ar fi fugit în Turcia.