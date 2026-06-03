Noi acuzații în dosarul tânărului care și-a ucis tatăl în Piatra Neamț

Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț a oferit noi informații în ancheta privind uciderea unui polițist din Piatra Neamț, atacat mortal de propriul fiu. Procurorii au transmis că expertiza toxicologică a arătat că suspectul nu se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive în momentul comiterii faptei. Totodată, încadrarea juridică a fost schimbată în omor calificat cu premeditare.

Ancheta în cazul crimei care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în Piatra Neamț continuă, iar procurorii au prezentat noi detalii privind faptele de care este acuzat tânărul cercetat pentru uciderea tatălui său.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, cercetările au fost extinse și pentru alte infracțiuni, pe lângă cea de omor.

Anchetatorii arată că fapta a fost comisă într-un spațiu public și a provocat o puternică reacție în rândul persoanelor aflate în zonă.

„La data de 02.06.2026, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț a extins urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 alin. (2) şi (3) din Codul penal şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. (1) lit. a) Cod penal, ca urmare a faptului că numitul V.V.D. a comis infracţiunea contra vieţii în public, într-o manieră de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică, provocând o stare de temere, indignare şi revoltă”.

Procurorii susțin că tânărul a transportat cuțitul folosit la comiterea faptei într-un tren cu care s-a deplasat pe ruta București – Piatra Neamț.

În urma administrării probelor, procurorul de caz a dispus modificarea încadrării juridice.

„S-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracţiunea de omor (în forma violenţei în familie), faptă prev. și ped. de art. 199 alin. (1) C.pen. raportat la art. 188 alin. (1) C.pen, în infracţiunea de omor calificat (în forma violenţei în familie), faptă prev. și ped. de art. 199 alin. (1) C.pen. cu trimitere la art. 188 alin. (1) C.pen. raportat la art. 189 alin. (1) lit. a) C.pen., respectiv omor calificat comis cu premeditare”.

De asemenea, prin ordonanța emisă la 2 iunie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru omor calificat, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Parchetul a solicitat arestarea preventivă a suspectului, iar cererea a fost admisă de instanță: „La data de 02.06.2026, Tribunalul Neamţ a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi a dispus arestarea preventivă a numitului V.V.D. pe o perioadă de 30 de zile”.

Una dintre informațiile vehiculate după producerea crimei a fost aceea că tânărul s-ar fi aflat sub influența alcoolului sau a unor substanțe interzise. Rezultatele expertizei toxicologice efectuate în dosar infirmă însă această ipoteză.

„În urma efectuării expertizei toxicologice, a rezultat că V.V.D. nu se afla sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive la momentul comiterii faptelor”.

Procurorii au transmis că investigațiile continuă și că vor face publice noi informații atunci când stadiul anchetei va permite acest lucru.

„Cercetările continuă în cadrul dosarului penal aflat în urmărire penală proprie la procuror. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”.