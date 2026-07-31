O berărie din statul american Wisconsin își va pierde autorizația de comercializare a alcoolului începând cu 4 august, după ce autoritățile au constatat nereguli privind transportul și taxarea produselor, potrivit USA Today.

Decizia vine în cazul Minocqua Brewing Company, al cărei proprietar, activistul democrat Kirk Bangstad, a atras în repetate rânduri atenția prin mesajele sale critice la adresa președintelui Donald Trump.

Cazul a devenit cunoscut inclusiv după ce Bangstad a promis, în trecut, că va oferi bere gratuită în ziua în care Donald Trump va muri.

Deși retragerea autorizației are la bază încălcări ale legislației privind alcoolul, disputa s-a suprapus peste mai multe controverse politice care îl implică pe proprietarul berăriei.

Departamentul de Venituri din Wisconsin a confirmat că autorizația Minocqua Brewing Company va fi revocată începând cu 4 august.

Potrivit autorităților, măsura vine după o acțiune desfășurată în luna iunie, când inspectori ai statului au confiscat doze de bere despre care au susținut că au fost aduse din statul Illinois în Wisconsin fără autorizațiile necesare și fără plata taxelor prevăzute de lege.

Într-un comunicat oficial, Divizia pentru Băuturi Alcoolice din Wisconsin a transmis că aplică legislația în mod uniform tuturor operatorilor economici.

„Divizia pentru Băuturi Alcoolice din Wisconsin este dedicată aplicării corecte și consecvente a reglementărilor privind băuturile alcoolice. Instituția este obligată să respecte și să aplice legislația statului, inclusiv să se asigure că deținătorii de autorizații respectă toate legile și reglementările aplicabile”, au precizat reprezentanții instituției.

Kirk Bangstad, care descrie Minocqua Brewing Company drept „cea mai progresistă berărie din Wisconsin”, a criticat decizia autorităților și a anunțat că o va ataca în instanță.

Într-un mesaj adresat susținătorilor săi, publicat pe 26 iulie, acesta a solicitat donații pentru acoperirea cheltuielilor juridice.

Bangstad a afirmat că va lupta împotriva deciziei statului și a catalogat retragerea autorizației drept o măsură „excesivă”.

Revocarea autorizației vine la aproximativ trei luni după ce agenți ai FBI l-au intervievat pe Bangstad în legătură cu o postare publicată pe pagina de Facebook a berăriei.

Mesajul făcea referire la un incident produs după dineul anual al corespondenților acreditați la Casa Albă, când un bărbat, identificat de autorități drept Cole Allen, ar fi încercat să forțeze un punct de control de securitate și a tras cu o armă în exteriorul clădirii unde urmau să se afle Donald Trump și membri ai administrației sale.

În postare, Bangstad sugera, într-o formulare ironică, că tentativa eșuase și făcea aluzie la promisiunea sa anterioară privind oferirea de bere gratuită.

Ulterior, proprietarul berăriei a publicat o înregistrare video în care apar agenți FBI care îl întreabă dacă el sau persoane apropiate intenționează să îi facă rău lui Donald Trump ori vicepreședintelui JD Vance sau dacă susțin grupări violente.

Bangstad și avocatul său au declarat că nu intenționează și nu doresc să provoace vreun rău celor doi și că nu susțin organizații care promovează violența.

Kirk Bangstad este cunoscut în Wisconsin pentru faptul că îmbină activitatea comercială cu activismul politic, folosind frecvent platformele berăriei pentru a critica Partidul Republican și pe Donald Trump.

Disputa privind autorizația de funcționare reprezintă cel mai recent episod dintr-un conflict de durată dintre proprietarul berăriei și autoritățile statului, conflict care s-a desfășurat de-a lungul anilor atât în instanță, cât și în spațiul public.

Cu termenul-limită de 4 august apropiindu-se, Bangstad a anunțat că va încerca să blocheze în justiție retragerea autorizației, în timp ce autoritățile susțin că vor aplica măsura conform legislației în vigoare.