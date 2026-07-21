Noile reguli privind desfășurarea competițiilor sportive și accesul spectatorilor pe stadioane au intrat oficial în vigoare, după ce legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ aduce modificări importante atât pentru suporteri, cât și pentru organizatori, de la posibilitatea comercializării berii în arenele sportive până la organizarea spectacolelor pirotehnice și introducerea unor măsuri suplimentare privind siguranța și accesibilitatea.

Legea modifică și completează prevederile referitoare la prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, dar și unele dispoziții privind organizarea adunărilor publice.

Una dintre cele mai importante schimbări este legată de comercializarea băuturilor alcoolice pe stadioane.

Potrivit noilor prevederi, organizatorii trebuie să interzică vânzarea, distribuirea și consumul băuturilor alcoolice în arenele sportive, cu excepția băuturilor slab alcoolizate, care au o concentrație de maximum 5,5% alcool. Acestea vor putea fi comercializate exclusiv în pahare din hârtie sau din material plastic, fără capac.

Legea îi obligă, totodată, pe organizatori să afișeze în locuri vizibile mesaje privind consumul responsabil de alcool și să se asigure că băuturile permise sunt distribuite numai în recipientele prevăzute de lege.

În schimb, în lojele și zonele premium cu acces controlat, destinate serviciilor de ospitalitate, vor putea fi servite băuturi alcoolice fără limita de concentrație impusă în restul stadionului, cu respectarea autorizațiilor legale.

Actul normativ introduce noi obligații privind accesibilitatea arenelor sportive. Organizatorii trebuie să asigure accesul persoanelor cu nevoi speciale, grupuri sanitare și locuri special amenajate, astfel încât vizibilitatea asupra terenului să nu fie afectată.

De asemenea, pe stadioanele care găzduiesc competiții naționale și internaționale va putea fi amenajată o zonă „safe standing”, destinată spectatorilor care urmăresc meciurile din picioare. Aceasta va putea reprezenta minimum 10% din capacitatea peluzei gazdă și va trebui să respecte toate normele de siguranță impuse de autorități și de regulamentele federațiilor sportive.

Pe durata desfășurării competițiilor, toate căile de evacuare trebuie să rămână descuiate și supravegheate permanent de agenți de ordine, pentru a permite evacuarea rapidă în situații de urgență.

În continuare, organizatorii au obligația să efectueze controlul corporal preventiv și verificarea bagajelor tuturor spectatorilor.

Accesul va fi interzis persoanelor aflate în stare de ebrietate, celor aflate sub influența substanțelor halucinogene, celor care au interdicție de a participa la astfel de evenimente sau celor care încearcă să introducă în stadion arme, materiale explozive, petarde, torțe, artificii, obiecte periculoase ori bannere cu mesaje care promovează violența, discriminarea sau ura.

Totodată, organizatorii trebuie să asigure separarea galeriilor rivale și distribuirea biletelor în limita locurilor disponibile.

Noile prevederi permit organizarea spectacolelor pirotehnice în timpul competițiilor sportive, însă numai în condiții stricte.

Acestea vor putea fi realizate exclusiv de societăți autorizate, iar organizatorii vor avea obligația să includă toate detaliile în planul de acțiune al evenimentului și să verifice existența autorizațiilor necesare.

Spectacolele vor avea loc doar în zone special delimitate, stabilite în funcție de distanțele de siguranță ale produselor utilizate. Accesul în aceste spații va fi permis doar persoanelor autorizate, iar prezența minorilor va fi interzisă.

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, inițiatorul proiectului legislativ, consideră că modificările vor schimba experiența suporterilor și vor crea noi oportunități pentru cluburi și federații.

„A fost promulgată Legea care spune adio abuzurilor pe arene şi deschide drumul evenimentelor sportive prin care românii se vor bucura cu adevărat de spectacol, iar cluburile şi federaţiile vor beneficia de surse noi de venituri! Lupta a fost lungă şi grea, dar nimic nu e prea mult când vine vorba de sportul românesc şi generaţiile de români care se formează prin sport practicându-l sau devenindu-i suporteri. Aşteptăm publicarea în Monitorul Oficial şi, deja, vom vedea foarte curând pe arenele sportive din ţară ce înseamnă o experienţă 2026 pentru români”, a spus acesta.