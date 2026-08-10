Criza politică din România s-ar putea adânci sau rezolva într-un orizont de timp extrem de scurt. Consilierul prezidenţial Radu Burnete a oferit detalii importante despre calendarul politic și despre motivele pentru care negocierile pentru formarea unei noi majorități au fost trecute temporar în plan secund.

În opinia reprezentantului Administrației Prezidențiale, atenția Executivului și a partidelor s-a concentrat masiv pe îndeplinirea angajamentelor europene, proces care a necesitat o mobilizare totală.

Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă în acest moment prioritatea pentru administrația de la București. Data de 31 august este termenul-limită până la care toate jaloanele asumate trebuie închise oficial.

Radu Burnete a declarat, luni, într-un interviu acordat pentru Libertatea, că acest blocaj politic nu va ţine la infinit şi, mai devreme sau mai târziu, ceva se va schimba în peisaj.

Suprapunerea discuțiilor pentru împărțirea portofoliilor ministeriale peste procesul tehnic de adoptare a jaloanelor din PNRR ar fi generat un haos politic și mai mare, este de părere consilierul prezidențial.

„Dacă mă întrebaţi ca o persoană care a lucrat la multe dosare din PNRR în perioada asta, cred că strict în ultimele două săptămâni ar fi încurcat să avem şi negocieri pentru guvern peste. Oricum era dificil să aducem partidele la masă pe dosarele acestea mari din PNRR. Aţi văzut ce zăpăceală a fost în ultimele săptămâni”, a afirmat Radu Burnete.

Contextul actual este unul complicat. România se află de câteva luni în criză politică, având un guvern demis prin moţiune de cenzură şi partide care nu par dispuse la compromis pentru a găsi o majoritate în condiţiile actualei aritmetici parlamentare.

Cu toate acestea, imediat ce borna de la sfârșitul lunii august va fi depășită, accentul se va muta complet pe desemnare și pe negocierea unei coaliții funcționale.

„Dacă mai suprapuneam şi o negociere de guvern fix în aceste două săptămani, cred că ar fi fost foarte greu de gestionat. Deci, sentimentul meu este că, odată ce toate aceste jaloane sunt închise, formarea guvernului va deveni o prioritate şi eu cred că în câteva săptămâni, la începutul toamnei, vom vedea o soluţie”, am mai declarat Radu Burnete.

Rămâne de văzut dacă liderii politici vor reuși să depășească blocajul din Parlament și să ajungă la un acord stabil la începutul lunii septembrie.