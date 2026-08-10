Meta va permite dezvoltatorilor și altor utilizatori să descarce și să folosească componentele esențiale ale modelului Muse Spark 1.2, într-o schimbare de strategie prin care compania încearcă să-și întărească poziția în competiția cu OpenAI și Anthropic. Potrivit CNBC, Mark Zuckerberg susține că tehnologia AI avansată nu ar trebui concentrată în mâinile unui număr redus de companii.

Meta pregătește deschiderea către public a componentelor esențiale ale Muse Spark 1.2, ceea ce va permite descărcarea și utilizarea modelului de către dezvoltatori și alți utilizatori. Până acum, accesul la modelele AI foarte performante a fost în mare parte controlat de companiile care le dezvoltă. Potrivit CNBC, Meta lucrează și la Muse Glimmer, o nouă familie de modele open-source concepute astfel încât să poată rula direct pe laptopuri.

Strategia Meta urmărește să diferențieze compania de OpenAI și Anthropic, care au mizat în principal pe modele AI cu acces controlat. Într-un eseu publicat luni, Mark Zuckerberg a susținut că tehnologia avansată nu ar trebui concentrată în mâinile câtorva companii.

„În loc să centralizăm superinteligența, ar trebui să o distribuim pe scară largă și să oferim fiecărei persoane posibilitatea de a o controla”, a transmis directorul general al Meta.

Zuckerberg a criticat și argumentul potrivit căruia riscurile inteligenței artificiale ar justifica restrângerea accesului la cele mai performante modele.

„Ideea că inteligența artificială este atât de periculoasă încât singura cale sigură este concentrarea extremă a puterii mi se pare, în sine, problematică”, a menționat el.

Directorul Meta a contestat și discursul alarmist al unor lideri din industria inteligenței artificiale, în special în ceea ce privește impactul tehnologiei asupra locurilor de muncă și asupra societății.

„Este surprinzător că discursul multora dintre cei care dezvoltă AI este atât de plin de scenarii sumbre. Nu înțeleg de ce cineva care crede că AI va elimina majoritatea locurilor de muncă și o mare parte din relevanța umanității s-ar grăbi să construiască acel viitor”, a scris Zuckerberg.

Afirmațiile reprezintă o critică indirectă la adresa OpenAI și Anthropic.

Directorii celor două companii, Sam Altman și Dario Amodei, au avertizat asupra efectelor pe care dezvoltarea inteligenței artificiale le-ar putea avea asupra pieței muncii.

Zuckerberg a atras atenția și asupra progreselor făcute de companiile chineze care oferă acces public la componentele esențiale ale modelelor lor AI. Alibaba, DeepSeek și Moonshot au lansat astfel de sisteme, iar unele dintre ele au ajuns să concureze în anumite domenii cu tehnologiile dezvoltate în Statele Unite.

Șeful Meta a cerut Washingtonului să reducă restricțiile despre care consideră că afectează capacitatea dezvoltatorilor americani de a concura.

„Obiectivul nostru ar trebui să fie ca modelele americane open-source să fie cele mai bune din lume. Pentru aceasta trebuie eliminate obstacolele care îngreunează competiția modelelor americane open-source”, a scris Zuckerberg.

El a respins ideea limitării accesului la modelele dezvoltate în alte state și a susținut că Statele Unite ar trebui să răspundă prin tehnologii mai competitive.

Schimbarea de strategie vine în timp ce Meta încearcă să le demonstreze investitorilor că investițiile sale în inteligența artificială pot produce rezultate.

Compania estimează că dezvoltarea infrastructurii pentru AI va contribui la creșterea cheltuielilor de capital până la 145 de miliarde de dolari în acest an.

Acțiunile Meta au pierdut aproximativ 10% de la începutul anului, dar au avansat luni cu 2,1% în tranzacțiile desfășurate înainte de deschiderea bursei.