Salata bulgărească este una dintre cele mai populare alegeri în sezonul cald și nu numai. Originară din Balcani, această rețetă îmbină prospețimea legumelor de vară cu gustul bogat al brânzei telemea și al șuncii. Este ideală pentru un prânz rapid, o cină ușoară sau ca garnitură consistentă. În plus, se prepară în doar câteva minute și nu necesită abilități avansate în bucătărie.

Pentru a obține o salată bulgărească plină de savoare, calitatea ingredientelor este esențială. Legumele proaspete fac întreaga diferență în ceea ce privește gustul și textura finală.

Listă de ingrediente necesare:

Roșii bine coapte și suculente

Castraveți proaspeți

Ardei gras roșu sau verde

Ceapă roșie

Măsline negre sau calamata

Șuncă presată sau mușchi file de calitate

Ouă fierte tare

Brânză telemea de vacă sau de oaie

Ulei de măsline extravirgin

Oțet sau zeamă de lămâie

Sare și piper după gust

Pătrunjel proaspăt tocat

Primul pas constă în spălarea și curățarea legumelor. Tăiați roșiile în bucăți potrivite, iar castraveții în cuburi sau felii subțiri. Ardeiul gras se taie fâșii sau cubulețe, iar ceapa roșie se taie peștei subțiri. Puneți toate aceste legume într-un bol încăpător.

Tăiați șunca în fâșii subțiri sau cuburi mici și adăugați-o peste legume. Pregătiți dressingul separat, amestecând uleiul de măsline cu puțin oțet, sare și piper. Turnați dressingul peste amestecul de legume și șuncă, apoi amestecați ușor pentru a omogeniza aromele.

La final, presărați deasupra un strat generos de brânză telemea dată pe răzătoarea mare. Decorați farfuria cu felii de ou fiert tare, măsline și puțin pătrunjel proaspăt tocat.

Deși pare o rețetă simplă, există câteva detalii care fac diferența între o salată obișnuită și una spectaculoasă. În rețeta originală, brânza nu se amestecă direct cu legumele, ci se adaugă la final pe deasupra, pentru a-și păstra textura aerată. De asemenea, este recomandat ca ouăle să fie bine răcite înainte de a fi tăiate, astfel încât gălbenușul să își păstreze forma intactă. Salata se servește imediat după preparare, pentru ca legumele să își mențină prospețimea și textura crocantă.