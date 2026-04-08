Înghețuri amenință livezile și legumele din Republica Moldova. Autoritățile recomandă măsuri urgente de protecție

Republica Moldova. Meteorologii din Republica Moldova avertizează că între 9 și 12 aprilie vor apărea înghețuri cu temperaturi de până la -3°C. Fermierii sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea culturilor sensibile, mai ales în livezi și în spațiile legumicole. Autoritățile subliniază că intervenția rapidă poate reduce pierderile și poate salva recoltele.

„Acesta este momentul în care fermierii trebuie să aibă grijă de plantele lor. Înghețurile târzii pot afecta foarte mult livezile și vița-de-vie, iar protecția lor este esențială pentru a păstra recoltele”,se menționează în comunicatul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

Pentru livezi și viță-de-vie, MAIA recomandă metode de protecție acolo unde este posibil: irigarea prin aspersiune pentru a menține temperatura la nivelul ramurilor și coroanelor, fumigația controlată și folosirea surselor locale de încălzire. Atenție specială trebuie acordată speciilor sensibile precum caisul, piersicul și cireșul timpuriu. Plantațiile tinere pot fi acoperite, iar aplicarea biostimulatoarelor poate ajuta plantele să reziste mai bine frigului.

Pentru culturile de câmp, fermierii trebuie să evite lucrările agrotehnice imediat înainte de îngheț și să monitorizeze starea plantelor, mai ales rapița și culturile recent răsărite. În cazul legumelor, culturile din spații protejate trebuie să fie bine etanșate și încălzite suplimentar, iar cele din câmp acoperite cu materiale agrotextile și menținând umiditatea optimă a solului.

Înghețurile târzii din primăvara anului 2025 au provocat pierderi însemnate, estimative de peste 740 de milioane de lei, afectând livezile de cireș, cais, prun, piersic, vișin, măr și păr, dar și plantațiile de struguri de masă și sfeclă de zahăr. Guvernul a alocat 100 de milioane de lei pentru a sprijini fermierii afectați.

Ministerul sfătuiește agricultorii să monitorizeze prognoza meteo, să pregătească din timp echipamentele de protecție și să folosească toate metodele disponibile pentru a-și proteja culturile. Intervenția rapidă și atentă poate face diferența între pierderi mari și recolte salvate.