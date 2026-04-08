Val de frig peste Republica Moldova. Înghețuri anunțate inclusiv în noaptea de Paște

Republica Moldova. După câteva zile cu temperaturi de primăvară, vremea se schimbă radical în Republica Moldova. Un val de aer rece aduce înghețuri pe întreg teritoriul țării, inclusiv în perioada sărbătorilor pascale, punând în alertă agricultorii și autoritățile.

Temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în timpul nopții și dimineții, iar efectele ar putea fi resimțite în special în sectorul pomicol. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de înghețuri, valabil pentru intervalul 9–12 aprilie. Fenomenul va aduce temperaturi minime cuprinse între -1 și -3 grade Celsius, inclusiv în noaptea de Paște.

Meteorologii anunță că, dacă în data de 9 aprilie înghețurile vor fi izolate, începând cu 10 aprilie acestea se vor extinde pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În același timp, și temperaturile din timpul zilei vor scădea semnificativ, urmând să se mențină între 8 și 10 grade Celsius. Această răcire vine imediat după o perioadă neobișnuit de caldă pentru începutul lunii aprilie, ceea ce crește riscul pentru culturile sensibile la variațiile de temperatură.

Valul de frig este precedat de intensificări puternice ale vântului. Pentru zilele de 7 și 8 aprilie este valabil un Cod galben de vânt, care aduce rafale de până la 15–20 de metri pe secundă.

Aceste condiții meteo pot amplifica efectele resimțite de populație și pot contribui la accentuarea senzației de frig, dar și la producerea unor eventuale pagube, precum crengi rupte sau dificultăți în trafic.

Înghețurile de primăvară reprezintă un risc major în special pentru pomicultură, în perioada de înflorire. Specialiștii atrag atenția că daunele pot fi semnificative în cazul caisului, unde probabilitatea de afectare a florilor și fructelor este cuprinsă între 15% și 40% din ani.

Pentru celelalte culturi pomicole, riscul este mai redus, dar nu neglijabil, fiind estimat la până la 15% din ani.

În ceea ce privește culturile de câmp, riscurile sunt mai mici, mai ales dacă sunt respectate tehnologiile agricole și termenele optime de însămânțare.

Specialiștii avertizează că graba în lucrările agricole poate duce la pierderi importante. De exemplu, perioada optimă de semănat pentru porumb este între 25 aprilie și 7 mai. Dacă semințele sunt introduse prea devreme în sol rece și umed, acestea își pot opri dezvoltarea și pot putrezi.

Un exemplu relevant rămâne anul 2017, când ninsorile abundente din aprilie au compromis suprafețe importante de culturi, în mare parte din cauza nerespectării tehnologiilor agricole.

Fiecare cultură are o rezistență diferită la temperaturi scăzute. Mazărea, de exemplu, poate rezista chiar și la -8 grade Celsius și poate fi semănată devreme, inclusiv în ferestrele de iarnă. În schimb, soia este mai sensibilă și trebuie semănată mai târziu, în perioada 27 aprilie – 10 mai.

Pentru floarea-soarelui, perioada optimă este 15–25 aprilie, iar pentru sfecla de zahăr – între 20 martie și 15 aprilie.