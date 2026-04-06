Cod galben de vânt și scădere bruscă a temperaturilor în Republica Moldova

Republica Moldova. Meteorologii trag un semnal de alarmă. Începând de marți, 7 aprilie, Republica Moldova se confruntă cu un Cod galben de vânt, care va persista până miercuri seara, 8 aprilie. Intensificările puternice ale rafalelor amenință să afecteze siguranța cetățenilor și circulația rutieră, iar temperaturile vor scădea brusc după o zi de primăvară neașteptat de caldă.

„Vântul nord-vestic va sufla cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă pe arii extinse. Această situație poate provoca pagube materiale și dificultăți în trafic, motiv pentru care recomandăm cetățenilor să evite deplasările neesențiale și să fie atenți la obiectele instabile din jur”, a declarat Natalia Gherasim, meteorolog la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Deși Codul galben a fost emis pentru ziua de marți, efectele vântului s-au resimțit încă de luni-seară. În capitală, locuitorii au surprins pe rețelele sociale nori de praf dens ridicat deasupra orașului, iar la Bălți crengile doborâte de vânt au blocat drumuri și trotuare. Autoritățile locale au avertizat că astfel de situații pot cauza accidente și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

După o zi de luni cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius, o masă de aer rece din nordul continentului va determina scăderea rapidă a temperaturilor. Începând cu 7 aprilie, pe timp de zi se așteaptă maxime de 13 grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 5 grade Celsius.

„Temperaturile care au fost astăzi au depășit norma, însă, începând cu ziua de mâine, ele vor fi sub normă sau în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Nu este o normalitate, dar nici un record negativ”, a precizat meteorologul Natalia Gherasim.

În nordul țării, în perioada 8-13 aprilie, se prognozează înghețuri nocturne, cu valori cuprinse între -1 și -3 grade Celsius. Meteorologii recomandă agricultorilor să ia măsuri de protecție pentru culturile sensibile la frig.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează că rafalele puternice pot provoca ruperea crengilor și căderea arborilor bătrâni, avarii la rețelele electrice și întreruperi de curent, dar și dificultăți în trafic și accidente rutiere.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale, să nu parcheze vehiculele în apropierea arborilor și să fixeze obiectele instabile din gospodării. Autoritățile recomandă șoferilor prudență sporită și monitorizarea permanentă a stării drumurilor.

„Vântul și scăderea bruscă a temperaturilor nu trebuie subestimate. Este momentul să fim atenți, să ne protejăm familiile și bunurile, iar autoritățile locale și serviciile de urgență sunt pregătite să intervină oriunde va fi nevoie”, a mai subliniat Natalia Gherasim.