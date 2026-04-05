De la înghețuri periculoase la temperaturi de vară în doar câteva zile. Vremea în aprilie, în Republica Moldova

Republica Moldova. Luna aprilie vine cu surprize fiind o perioadă în care vremea poate oscila brusc de la frig sever la temperaturi neobișnuit de ridicate. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pe parcursul lunii aprilie are loc o creștere semnificativă a temperaturii medii lunare a aerului, cu 6-7ºC față de luna martie. Valorile medii se situează între 9ºC în nord și 11ºC în sudul țării, ceea ce indică o încălzire rapidă și instalarea treptată a primăverii.

Totuși, această încălzire nu este uniformă și nici stabilă. Datele istorice arată că luna aprilie poate aduce contraste puternice. Cea mai rece lună aprilie a fost înregistrată în 1955, cu temperaturi de 5.0ºC la Briceni și 6.5ºC la Cărpineni, în timp ce anul 2018 a adus cea mai caldă lună aprilie, cu valori de până la 15.7ºC la Fălești.

Variabilitatea accentuată a vremii este confirmată și de amplitudinea zilnică a temperaturilor. Valorile medii zilnice pot oscila între -1 și -6ºC, cum s-a întâmplat în 1963, și până la 22–25ºC, înregistrate în anii 2012 și 2013.

Recordurile absolute evidențiază și mai clar aceste contraste. Minima absolută a fost de -14.2ºC la Soroca, pe 4 aprilie 1963, în timp ce maxima absolută a atins 32.5ºC la Fălești, pe 29 aprilie 2012. Aceste variații arată cât de imprevizibilă poate fi această lună, chiar și de la o zi la alta.

Chiar dacă temperaturile cresc, riscul de îngheț rămâne unul dintre cele mai importante pericole ale lunii aprilie. Specialiștii avertizează că înghețurile în aer pot fi înregistrate până în perioada 5–21 aprilie, iar la suprafața solului chiar până în intervalul 22–30 aprilie. În anumite condiții, acestea pot apărea chiar și în luna mai.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat subliniază că înghețurile și vântul puternic sunt cele mai periculoase fenomene meteorologice pentru această perioadă, fiind înregistrate, în medie, o dată la 3 și respectiv 5 ani.

Cantitatea medie de precipitații în luna aprilie este, în general, moderată, variind între 30 și 45 mm. Cu toate acestea, există și episoade extreme care pot provoca probleme. De exemplu, la Bălăsinești, în anul 2008, s-a înregistrat o cantitate lunară de 172 mm, iar într-o singură zi, pe 23 aprilie, au căzut 98 mm de precipitații.

Deși ploile sunt predominante, ninsorile nu sunt excluse. Acestea pot fi semnalate până în jurul datei de 10 aprilie, iar în unii ani chiar și în luna mai. Cea mai târzie ninsoare a fost înregistrată pe 28 aprilie 1987, la Tiraspol.

Stratul de zăpadă poate persista neobișnuit de mult. Un exemplu extrem este cel din 21 aprilie 2017, când la Chișinău grosimea stratului de zăpadă a ajuns la 57 cm.