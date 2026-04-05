Prognoza meteo, 5 aprilie. Temperaturi ridicate de Paștele catolic. Românii se vor putea bucura de o zi însorită

După episodul de instabilitate atmosferică adus de ciclonul Erminio, vremea se ameliorează semnificativ în România, iar ziua de 5 aprilie vine cu temperaturi mai ridicate și un aspect general plăcut în majoritatea regiunilor, potrivit ANM. Valorile termice din timpul zilei vor depăși ușor mediile obișnuite pentru această perioadă, ceea ce va crea o senzație apropiată de începutul verii.

Prognoza meteo, 5 aprilie. Maximele vor ajunge la 21 de grade

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul și vestul țării, în timp ce minimele vor varia de la -2 grade în estul Transilvaniei, unde sunt posibile condiții de brumă, până la aproximativ 10 grade pe litoral.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă după-amiaza vor apărea înnorări în zonele montane, iar spre finalul intervalului, în nord-vestul țării, sunt așteptate ploi slabe, izolate. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și local în Moldova și nordul Dobrogei.

Vreme caldă în Capitală

În București, ziua de 5 aprilie aduce o vreme plăcută și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar pe timpul nopții se va însenina, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile vor urca până la 20–21 de grade în orele amiezii, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 7–8 grade, cu posibilitatea unor valori ușor mai scăzute în zonele de la periferia orașului.

Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni

În perioada 6–13 aprilie, temperaturile se vor menține la valori specifice sezonului. Ploile se vor restrânge în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării regimul de precipitații va rămâne apropiat de normal.

Pentru intervalul 13–20 aprilie, meteorologii anunță o vreme în general stabilă, fără episoade extreme. Valorile termice vor fi caracteristice mijlocului de primăvară, iar cantitățile de precipitații nu vor ieși din tiparele obișnuite.

În ultima parte a lunii, între 20 și 27 aprilie, se conturează o ușoară tendință de încălzire. Temperaturile vor rămâne în jurul mediilor climatologice, iar ploile vor fi distribuite relativ uniform la nivel național.

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț"
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
