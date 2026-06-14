Armata israeliană a anunțat duminică eliminarea unui important comandant Hezbollah într-o operațiune desfășurată în sudul Libanului. Potrivit autorităților israeliene, Ali Mussa Daqduq era implicat în activități militare împotriva Israelului și era acuzat de Statele Unite că a orchestrat atacul în care au murit cinci soldați americani în Irak, în 2007, potrivit AFP.

Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat că Ali Mussa Daqduq a fost ucis vineri, în urma unei lovituri țintite desfășurate la sud de fluviul Litani.

Într-un comunicat oficial, armata israeliană a transmis că acesta ocupa o poziție importantă în cadrul Hezbollah și că, în ultimii ani, a coordonat o parte semnificativă a planificării operaționale a grupării împotriva militarilor israelieni aflați la frontiera cu Libanul.

Potrivit aceleiași surse, Daqduq era considerat unul dintre principalii responsabili militari ai organizației șiite susținute de Iran.

Autoritățile israeliene au reamintit că Ali Mussa Daqduq a fost arestat de armata americană în Irak, în anul 2007. În comunicatul armatei israeliene se arată că acesta a fost încarcerat de forțele americane după ce ar fi organizat răpirea și uciderea a cinci soldați ai Statelor Unite.

La momentul respectiv, Washingtonul îl prezenta drept un agent Hezbollah trimis în Irak pentru a pregăti grupări insurgente, cu sprijin iranian.

După câțiva ani de detenție, Daqduq a fost transferat autorităților irakiene. Predarea sa a avut loc în decembrie 2011, în contextul retragerii trupelor americane din Irak. În anul următor, justiția irakiană a decis eliberarea sa, invocând lipsa probelor suficiente pentru condamnare.

Israelul susține că Ali Mussa Daqduq a ocupat mai multe funcții importante în cadrul Hezbollah de-a lungul timpului. Potrivit armatei israeliene, acesta a fost comandant al dispozitivului de securitate al fostului lider Hezbollah, Hassan Nasrallah, eliminat anterior de Israel. De asemenea, el ar fi condus unitatea de infanterie a organizației.

În noiembrie 2024, Daqduq ar fi fost rănit într-un atac israelian în apropierea Damascului, conform informațiilor publicate atunci de o organizație neguvernamentală siriană.

Israelul îl acuza că a coordonat dezvoltarea unei rețele militare a Hezbollah în sectorul sirian al Platoului Golan.

Anunțul privind eliminarea lui Ali Mussa Daqduq vine într-un context marcat de confruntări repetate între Israel și Hezbollah.

Autoritățile israeliene consideră că operațiunea reprezintă o nouă lovitură adusă structurii de comandă a grupării șiite.

În evaluarea armatei israeliene, Daqduq se număra printre liderii implicați în activități ostile împotriva civililor israelieni, a militarilor israelieni și a personalului militar american, iar eliminarea sa reduce capacitatea operațională a Hezbollah într-o perioadă în care tensiunile din regiune rămân ridicate.