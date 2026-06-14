Relațiile tensionate dintre Washington și Teheran ar putea cunoaște o schimbare radicală în perioada următoare. Un oficial iranian de rang înalt a declarat, duminică, pentru Reuters că o versiune finală a memorandumului de înţelegere cu Statele Unite acoperă o serie de subiecte, de la activitatea nucleară a Teheranului până la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Dar și derogări din partea SUA de la sancţiunile petroliere, un acord final urmând sa fie discutat în 60 de zile de la încheierea acordului între cele doua părţi.

Acest document strategic ar putea redresa stabilitatea economică și geopolitică din regiune, stabilind pași clari pentru ambele superputeri. Potrivit oficialului iranian, proiectul de memorandum include măsuri imediate și angajamente pe termen mediu.

Una dintre cele mai fierbinți puncte ale discuțiilor vizează direct rutele comerciale maritime globale, intens disputate în ultimele luni. Înțelegerile stabilite în document prevăd relaxarea imediată a tensiunilor militare din apele teritoriale.

Potrivit oficialului iranian, proiectul de memorandum include următoarele detalii cu privire la Strâmtoarea Ormuz: Iranul redeschide imediat strâmtoarea pentru toate navele comerciale, în timp ce SUA ridică blocada navală asupra porturilor iraniene.

Din punct de vedere economic, Teheranul urmează să primească guri de oxigen importante pentru economia sa puternic afectată de restricțiile internaționale. Statele Unite au acceptat concesii financiare majore în schimbul respectării normelor de securitate.

Pe plan financiar, documentul de lucru stipulează clauze extrem de clare: SUA sunt de acord să nu impună nicio nouă sancţiune Iranului până la ajungerea la un acord final; SUA vor ridica sancţiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioada specificată, permiţând Teheranului să vândă petrol şi să primească venituri; SUA sunt de acord să elibereze 25 de miliarde de dolari din activele blocate ale Iranului, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între ţările din regiune şi linii de credit financiar.

În contrapondere cu beneficiile economice primite, Iranul este obligat să își asume direct stoparea programului său militar nuclear, o condiție de bază pusă de Casa Albă și aliații săi din regiune.

În sectorul nuclear, memorandumul obligă ambele părți la pași concreți în următoarele săptămâni: Teheranul este de acord să nu producă şi să nu achiziţioneze arme nucleare; Teheranul este de acord să menţină statu-quo-ul nuclear până la ajungerea la un acord final, inclusiv prin neîmbogăţirea uraniului şi neextinderea instalaţiilor nucleare; SUA sunt de acord că Teheranul va reduce pe teritoriul Iranului concentraţia stocului de uraniu puternic îmbogăţit, un mecanism pentru aceasta urmând să fie discutat în termen de 60 de zile.