Monden

Patru zodii chinezești intră într-o perioadă mai liniștită. Pentru prima dată, viața pare să spună „lasă că mă ocup eu”

Comentează știrea
Patru zodii chinezești intră într-o perioadă mai liniștită. Pentru prima dată, viața pare să spună „lasă că mă ocup eu”liniste / sursa foto: arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Pe 19 august 2026, patru zodii din astrologia chinezească – Șobolanul, Șarpele, Cocoșul și Bivolul – intră într-o perioadă în care lucrurile pot începe să se desfășoare mai ușor, potrivit unei interpretări astrologice publicate de YourTango.

Data este asociată cu o „Zi de Inițiere a Bivolului de Lemn”, într-o lună a Maimuței de Foc și într-un an al Calului de Foc.

Interpretarea pornește de la simbolistica elementului Lemn, asociat în astrologia chineză cu începuturile și dezvoltarea, și de la energia Bivolului, considerat un simbol al perseverenței și al muncii susținute. Astrologia nu este o metodă științifică de predicție, iar aceste interpretări țin de tradiția astrologică.

Șobolanul: o nouă responsabilitate poate aduce oportunități

Pentru nativii din zodia Șobolanului, 19 august poate aduce o situație în care li se cere să preia o responsabilitate suplimentară, fie la serviciu, fie în viața personală.

Potrivit interpretării, acceptarea unei astfel de sarcini poate deveni mai avantajoasă decât pare inițial. Șobolanul ar putea avea libertatea de a decide cum abordează situația și de a-și folosi abilitățile de rezolvare a problemelor.

Rezultatele obținute pot contribui inclusiv la consolidarea unor relații profesionale sau personale. Astrologic, ziua este văzută ca un moment în care lucrurile începute cu seriozitate pot evolua într-o direcție favorabilă.

Șarpele: moment potrivit pentru un proiect nou

Pentru Șarpe, accentul cade pe timing și pe o decizie legată de un proiect care nu mai poate fi amânat.

Interpretarea susține că nativii acestei zodii ar putea observa o oportunitate și ar putea decide să acționeze rapid. Alegerea nu ar fi făcută exclusiv în interes personal, ci ținând cont și de modul în care aceasta îi poate afecta pe cei apropiați.

șarpe

șarpe / sursa foto: dreamstime.com

Energia zilei favorizează, în această interpretare, inițiativa și asumarea unei decizii care poate pune în ordine mai multe aspecte ale vieții.

Cocoșul: asumarea unui rol de lider

Pentru Cocoș, ziua de 19 august este asociată cu inițiativa și asumarea responsabilității.

Potrivit interpretării astrologice, poate apărea o situație în care este nevoie ca cineva să intervină și să ia o decizie. În loc să aștepte ca altcineva să rezolve problema, nativul Cocoș este încurajat să preia conducerea.

Această atitudine poate avea efecte și asupra celor din jur. Astrologic, inițiativa este asociată cu capacitatea de a produce schimbări concrete și de a-i mobiliza pe ceilalți.

Bivolul: o asociere care poate schimba lucrurile

Pentru Bivol, 19 august poate aduce începutul unei colaborări sau al unui parteneriat.

Interpretarea recomandă o abordare atentă, asemănătoare unei decizii de afaceri. Indiferent dacă este vorba despre familie, prieteni sau o colaborare profesională, nativul ar trebui să analizeze dacă alegerea este avantajoasă pentru toate persoanele implicate.

Simbolistica zilei este importantă și pentru această zodie deoarece 19 august este o zi asociată Bivolului de Lemn. În calendarul chinezesc, data este într-adevăr clasificată drept „Initiate Day” și corespunde zilei Yi Chou, adică Bivol de Lemn.

Ce înseamnă „Ziua de Inițiere” în astrologia chinezească

În tradiția calendarului chinezesc, zilele sunt asociate cu diferite tipuri de energii și activități considerate favorabile sau nefavorabile. „Initiate Day” este una dintre aceste categorii și este legată simbolic de începerea unor acțiuni sau proiecte.

Calendarul chinezesc confirmă că 19 august 2026 este o zi Yi Chou – Bivol de Lemn – și este clasificată drept „Initiate Day”.

Anul 2026 este anul Calului de Foc în calendarul chinezesc, iar perioada în care se află 19 august este asociată lunii Maimuței de Foc.

Stiri calde

17:13 - Hărţuire ca în Rusia. Jurnalişti de investigaţie, ţinta răzbunării unui comentator pro-rus

17:01 - Patru zodii chinezești intră într-o perioadă mai liniștită. Pentru prima dată, viața pare să spună „lasă că mă ocup eu”

16:52 - ChatGPT schimbă modul în care îl folosesc adolescenții. Noile funcții pe care le lansează OpenAI pentru minori

16:40 - Ce se întâmplă cu metroul din București după preavizul de deconectare. Anunțul Metrorex pentru călători

16:32 - DNA a trimis în judecată un fost șef de la Apele Române. Prejudiciul depășește 1,1 milioane de lei

16:23 - Bolojan sare în apărarea lui Fritz, după decizia CCR privind Legea ANI: „Azi este el. Mâine poate fi altcineva”

HAI România!

Cum a ajuns un cizmar să stăpânească România?

Cum a ajuns un cizmar să stăpânească România?

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Proiecte speciale