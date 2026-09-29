Arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost preluată de agenții de presă internaționale, care au prezentat acuzațiile din dosarul de fraudă și contextul politic al acestuia. Publicațiile străine au amintit și de anularea alegerilor prezidențiale din 2024, precum și de investigațiile care îl vizează pe Georgescu. Informațiile au fost relatate de Reuters și Associated Press (AP).

Agențiile de presă americane Associated Press și Reuters au relatat că o instanță din România a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, în dosarul în care este vizat de cercetări pentru presupuse fapte de înșelăciune.

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters și AP, anchetatorii susțin că Georgescu și alte două persoane ar fi convins un om de afaceri să le ofere 1,1 milioane de euro, sub promisiunea obținerii unei linii de credit externe în valoare de 15 milioane de euro. Acuzațiile fac obiectul unei anchete, iar Georgescu a negat că ar fi comis faptele imputate.

Relatările internaționale au inclus și contextul politic al fostului candidat, care a obținut primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, scrutin ulterior anulat de Curtea Constituțională.

Agențiile străine au făcut legătura între dosarul actual și evenimentele politice care au urmat scrutinului prezidențial din 2024. Reuters și Associated Press au amintit de acuzațiile privind ingerințele Rusiei în campania electorală, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, acuzații pe care Moscova le-a respins.

Călin Georgescu a fost ulterior împiedicat să participe la alegerile prezidențiale reluate în mai 2025. Anularea scrutinului din 2024 și excluderea sa din cursa electorală au generat dezbateri și controverse în România, fiind urmărite și de presa internațională.

Relatările internaționale menționează și celelalte dosare în care fostul candidat este vizat de cercetări. Printre acestea se numără acuzații referitoare la presupuse acțiuni împotriva securității naționale și la promovarea unor ideologii extremiste.

Associated Press a relatat, de asemenea, despre perchezițiile desfășurate de anchetatori, în timpul cărora ar fi fost descoperite dispozitive de bruiaj, documente de identitate suspectate că ar fi false și suporturi de stocare a datelor. Aceste obiecte au fost ridicate pentru continuarea investigațiilor.

Marți, 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, în dosarul instrumentat de DIICOT. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, vizat de cercetări în aceeași cauză.