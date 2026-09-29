Călin Georgescu urmează să ajungă în Arestul Central, după ce Curtea de Apel București a decis marți arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Hotărârea instanței este definitivă, iar fostul candidat la alegerile prezidențiale va trece prin procedurile legale înainte de a fi transferat în centrul de detenție.

Potrivit procedurii, Călin Georgescu va fi informat mai întâi cu privire la decizia instanței și la măsura dispusă în cazul său. Ulterior, acesta își va pregăti lucrurile personale, urmând să fie transportat la Arestul Central, unde va rămâne pe durata stabilită de judecători.

Arestul preventiv reprezintă una dintre cele mai severe măsuri preventive prevăzute de legislația penală din România. Aceasta presupune privarea temporară de libertate a unei persoane pe parcursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei condamnări definitive.

Măsura nu reprezintă o pedeapsă și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Persoana vizată beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, până când vinovăția sa este stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Arestarea preventivă are un caracter excepțional și poate fi dispusă de judecător numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unor probe sau indicii temeinice privind săvârșirea unei infracțiuni, precum și identificarea unor riscuri care justifică privarea de libertate.

Astfel de riscuri pot include posibilitatea ca persoana vizată să fugă, să se sustragă urmăririi penale, să influențeze martorii sau să distrugă probe. De asemenea, măsura poate fi luată atunci când există indicii privind riscul comiterii unor noi infracțiuni sau un pericol concret pentru ordinea publică, în condițiile stabilite de lege.

Arestul preventiv nu poate fi dispus automat, ci trebuie justificat prin motive legale și prin circumstanțele concrete ale fiecărui caz.

În faza de urmărire penală, arestul preventiv se dispune pentru o perioadă de cel mult 30 de zile. Măsura poate fi prelungită, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, însă durata totală a arestării preventive în această etapă nu poate depăși 180 de zile.

Necesitatea menținerii măsurii este verificată periodic de judecător, care analizează dacă motivele care au stat la baza arestării continuă să existe. În funcție de concluziile acestei evaluări, instanța poate decide menținerea, prelungirea sau înlocuirea măsurii preventive, în condițiile prevăzute de lege.

Prin urmare, expirarea primelor 30 de zile nu înseamnă automat nici eliberarea, nici continuarea arestului, fiind necesară o nouă decizie judecătorească.

Pe durata arestului preventiv, Călin Georgescu va fi ținut într-un centru de reținere și arestare preventivă al Poliției, cunoscut drept Arestul Central. Regimul de detenție este diferit de cel aplicabil persoanelor condamnate definitiv, însă presupune respectarea unor reguli stricte.

Chiar dacă este privat temporar de libertate, fostul candidat își păstrează drepturile prevăzute de lege. Acesta are dreptul la asistență juridică, la comunicarea cu avocatul, la vizite, la primirea de pachete și la corespondență, cu respectarea condițiilor și a restricțiilor aplicabile în sistemul de arest preventiv.

Arestarea preventivă nu înseamnă că procesul penal s-a încheiat, iar măsura poate fi contestată sau supusă verificărilor judiciare, în funcție de etapa procesuală și de prevederile legale aplicabile.