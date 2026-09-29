Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a reacționat la ultimele declarații făcute de președintele Nicușor Dan, subliniind că singura modalitate sigură de a pune capăt instabilității politice actuale este acordarea votului de încredere pentru cabinetul pe care îl propune.

Declarațiile șefului statului, care a solicitat o rezolvare rapidă a impasului din Parlament, au primit un răspuns direct din partea premierului desemnat. Acesta a accentuat necesitatea ca toate forțele politice să înțeleagă gravitatea momentului actual.

„Fiecare afirmaţie făcută astăzi de preşedintele României trebuie înţeleasă, luată în serios şi merită un răspuns din partea noastră. „E momentul ca această criză să se încheie.” Răspunsul nostru este „Da”. În acest moment, singura soluţie certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului pe care l-am propus. Orice altă variantă ne întoarce la momentul 5 mai, fără garanţia că va exista rapid o alternativă”, spune Siegfried Mureşan pe Facebook.

Referindu-se la îndemnul președintelui Nicușor Dan ca formațiunile politice să prioritizeze interesul național în detrimentul celui de partid, Mureșan a punctat că alianța creată pentru susținerea sa și-a asumat deja acest rol.

„Aşa este. Tocmai de aceea PNL, USR şi UDMR şi-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Din păcate, PSD pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României. PSD a declanşat împreună cu AUR această criză şi refuză acum să ajute la rezolvarea ei”, spune Mureşan.

În ceea ce privește scenariul alegerilor anticipate, premierul desemnat a atras atenția că frica de un astfel de deznodământ a prelungit inutil starea de incertitudine, afectând stabilitatea economică și încrederea investitorilor.

„Alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menţinerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor, nu oferă stabilitate cetăţenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp şi ar fi eşuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja şi astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp preţios”, subliniază Siegfried Mureşan.

Totodată, Siegfried Mureșan și-a exprimat rezervele față de asigurările date de șeful statului privind menținerea traiectoriei financiare a țării prin consens politic, invocând experiențele anterioare legate de gestionarea bugetului public.

„Mi-aş dori să fie aşa. Dar responsabilitatea faţă de buget nu poate fi garantată prin declaraţii. Ştim cu toţii că populiştii nu vor susţine niciodată responsabilitatea fiscal – bugetară. Am văzut guvernul care a risipit bani publici şi a dus deficitul la 9%. Se poate întâmpla din nou. A existat consens politic şi pentru implementarea PNRR şi a programului SAFE, dar am văzut apoi cum PSD s-a opus. Eu pot garanta pentru responsabilitatea Guvernului pe care l-am propus şi a celor trei partide care ne susţin. Parlamentul poate pune capăt crizei printr-un vot pentru acest Guvern”.

Lansarea acestor mesaje vine în contextul în care preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, înaintea votului decisiv din Parlament pentru Guvernul Siegfried Mureşan, că este momentul ca formațiunile politice să privească dincolo de interesele de partid. Șeful statului a susținut că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție și a oferit garanții că România își va păstra traiectoria financiară datorită existenței unui consens pe această temă.