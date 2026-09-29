Andrea Chiș, fosta judecătoare propusă pentru funcția de ministru al Justiției, a dezvăluit ce pensie de serviciu primește, în timpul audierilor din Parlament. Fostul magistrat a fost întrebat de parlamentari de ce a ales să se pensioneze la 52 de ani și cum ar justifica posibilitatea de a cumula pensia cu salariul de ministru.

Andrea Chiș a fost audiată marți, 28 septembrie, în Parlament, unde a răspuns întrebărilor adresate de membrii comisiilor. Printre subiectele abordate s-a numărat și pensia de serviciu pe care o încasează după retragerea din magistratură.

Nadia-Cosmina Cerva, senatoare a grupului PACE și președinta Comisiei pentru constituționalitate, a întrebat-o pe fosta judecătoare care este valoarea pensiei sale.

„Prima chestiune era aceea: pensie de serviciu, pensia mea este de 40.000 de lei la ora actuală. Nu am stabilit-o eu. În ceea ce privește cuantumul ei, colegii știu și știți și dumneavoastră din spațiul public că eu am susținut că pensia nu trebuie să depășească salariul”, a declarat fostul magistrat.

În timpul audierilor, Andrea Chiș a vorbit și despre posibilitatea reducerii pensiilor de serviciu aflate deja în plată. Aceasta a afirmat că o eventuală modificare depinde de deciziile Curții Constituționale, care s-a pronunțat anterior asupra acestui subiect.

„Reducerea pensiilor în plată este posibilă sau nu, asta va depinde de Curtea Constituțională, care deja s-a pronunțat cu privire la acest aspect, cel puțin în ceea ce privește judecătorii de carieră, cum sunt eu, deci nu este ceva care depinde de mine. Și doamna senator, vă asigur că în nume personal pot să vorbesc că niciodată nu banii m-au făcut să fiu judecător, să promovez la o anumită instanță sau să fiu membru CSM, și nu banii m-au făcut să ies la pensie, pentru că aș fi ieșit din sistem datorită felului în care arăta la momentul încheierii mandatului meu și prin demisie, așa cum am făcut-o de la Facultatea de Drept”, a declarat Andrea Chiș.

Declarațiile fostei judecătoare au fost urmate de întrebări privind decizia sa de a se pensiona înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, a pus sub semnul întrebării alegerea acesteia, amintind că Andrea Chiș susținuse anterior că magistrații care îndeplinesc condițiile de pensionare ar trebui să rămână în sistem.

„De ce ați ales să vă pensionați la vârsta de 52 de ani, deși ați declarat ritos că vă veți întoarce de unde ați plecat, adică la Curtea de Apel Cluj, și în același timp ați spus că pensionabilii trebuie să rămână în sistem. De ce nu, cu exemplu dumneavoastră personal, n-ați luptat împotriva acestei crize de personal?”, a întrebat Radu Marinescu.

Dacă ar fi numită în funcția de ministru al Justiției, Andrea Chiș ar putea cumula pensia de serviciu cu salariul aferent funcției, potrivit legislației în vigoare, așa cum este prezentată în informațiile furnizate.

Reforma cumulului pensiei cu salariul în sectorul public a fost una dintre măsurile promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Inițiativa legislativă a întâmpinat opoziția magistraților, iar Curtea Constituțională a respins legea care viza modificarea acestor reguli.

„Am propus un ministru independent pentru o justiție independentă, iar PSD nu e de acord. Tot mai mulți oameni înțeleg că PSD se opune modernizării României, iar argumentele pe care le invocă sunt doar pretexte.

Prin avizul negativ de astăzi, pesediștii arată că vor vota oricând împotriva independenței justiției și pentru apărarea clientelei de partid”, a scris premierul desemnat pe Facebook.