Salariat și PFA în același timp. Cum se calculează pensia

Persoanele care au avut, în aceeași perioadă sau în etape diferite ale carierei, atât un contract de muncă, cât și activități independente pot avea contribuții la sistemul public de pensii provenite din surse diferite. Regulile nu înseamnă însă că aceeași perioadă calendaristică se transformă în două perioade de vechime.

Pentru activitatea independentă există reguli distincte privind plata contribuției de asigurări sociale (CAS), iar contribuțiile datorate și perioadele recunoscute în sistemul public sunt luate în calcul potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și Codului fiscal.

În cazul unui salariat, contribuția de asigurări sociale este datorată pentru veniturile salariale, potrivit legislației fiscale.

Pentru persoanele care desfășoară activități independente, CAS are un regim propriu. ANAF precizează că persoanele fizice care realizează venituri din activități independente pentru care este datorată contribuția calculează CAS potrivit plafoanelor prevăzute de Codul fiscal.

Pentru veniturile care ating cel puțin nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, există obligația de plată a CAS, iar pentru veniturile de cel puțin 24 de salarii minime se aplică plafonul corespunzător prevăzut de lege. Cota CAS este de 25% din baza anuală de calcul stabilită potrivit regulilor fiscale.

Un caz frecvent este cel al persoanei care are un loc de muncă și, în paralel, desfășoară activități independente.

În această situație, veniturile salariale și veniturile din activitatea independentă sunt analizate potrivit regulilor fiscale care li se aplică. Calitatea de salariat nu este, prin ea însăși, o excepție de la plata CAS pentru veniturile din activități independente.

ANAF enumeră printre excepțiile de la CAS pentru activitățile independente persoanele care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și nu au obligația asigurării în sistemul public, precum și persoanele care au calitatea de pensionar. Calitatea de salariat nu este inclusă în această listă de excepții.

Prin urmare, pentru o persoană care este simultan salariat și PFA trebuie analizate separat veniturile din cele două activități și regulile aplicabile fiecărei categorii.

Un aspect important este diferența dintre contribuțiile provenite din mai multe surse și stagiul de cotizare.

Dacă o persoană este, în aceeași perioadă, salariată și desfășoară și activități independente, perioada calendaristică respectivă nu se dublează la stabilirea stagiului de cotizare.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a precizat, într-o situație similară referitoare la mai multe contracte de muncă desfășurate simultan, că perioada de timp se ia în considerare o singură dată la stabilirea stagiului de cotizare în sistemul public. Principiul rezultă din modul în care legea definește și calculează stagiul, acesta fiind exprimat în ani, luni și zile calendaristice.

Dacă o persoană are simultan un contract de muncă și o activitate independentă, nu primește automat două luni de stagiu pentru aceeași lună calendaristică.

Legea nr. 360/2023 definește stagiul de cotizare ca perioada constituită din stagiul de cotizare contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege. Stagiul contributiv este legat de perioadele pentru care au fost datorate contribuții de asigurări sociale.

În cazul activităților independente pentru care se datorează CAS, contribuția este astfel legată de asigurarea în sistemul public de pensii.

La stabilirea pensiei nu contează însă doar existența unei perioade de cotizare. Veniturile care constituie baza contribuției și datele înregistrate în sistem sunt relevante pentru determinarea drepturilor de pensie, potrivit regulilor prevăzute de legislația pensiilor.

De aceea, trebuie făcută diferența între stagiul de cotizare, care se referă la perioada recunoscută de sistem, și veniturile care stau la baza calculului drepturilor de pensie.

Dacă o persoană a fost mai întâi salariată și ulterior a lucrat pe cont propriu, perioadele pentru care au fost datorate contribuții se succed în istoricul de asigurare și pot contribui la realizarea stagiului de cotizare.

Dacă cele două activități au fost desfășurate simultan, perioada calendaristică nu se multiplică. În schimb, activitatea independentă poate genera propria obligație de CAS, dacă sunt îndeplinite condițiile fiscale.

Această diferență este importantă pentru persoanele care au avut o carieră profesională cu mai multe forme de activitate: nu se adună mecanic luni peste luni pentru aceeași perioadă, însă contribuțiile datorate pentru activitățile care intră în sistemul public sunt tratate potrivit regulilor aplicabile.

Persoanele care au lucrat atât ca salariați, cât și pe cont propriu ar trebui să verifice dacă perioadele de asigurare și informațiile relevante pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt reflectate corect în evidențele sistemului.

Legea nr. 360/2023 este în vigoare, în integralitate, din 1 septembrie 2024, iar CNPP a precizat că stagiul de cotizare include stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.

Pentru partea fiscală, declarația unică utilizată de ANAF include distinct datele privind CAS și veniturile realizate, iar obligațiile se stabilesc potrivit regulilor fiscale aplicabile fiecărui tip de venit.

În cazul în care există diferențe sau perioade care nu apar în evidențe, acestea trebuie clarificate înainte de stabilirea pensiei, pe baza documentelor și a informațiilor existente în evidențele fiscale și de asigurări sociale.