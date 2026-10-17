FC Rapid București a învins-o pe Corvinul Hunedoara cu scorul de 2-0, sâmbătă seara, pe stadionul Giulești, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii. Alexandru Dobre a marcat ambele goluri ale gazdelor, în repriza secundă, iar Rapid a ajuns la cinci victorii consecutive.

După o primă repriză fără goluri, Dobre a deschis scorul în minutul 61, dintr-un penalty acordat în urma unui fault comis de Alexandru Neacșa asupra lui Răzvan Onea.

Atacantul Rapidului a stabilit scorul final în minutul 76, cu un șut din mijlocul careului, după centrarea lui Onea.

Rapid a trimis mingea în poartă și în prima repriză. În minutul 35, Mohammed Kamara a marcat, însă golul a fost anulat pentru ofsaid la Filip Stojilkovic.

Corvinul Hunedoara a fost aproape de a reduce diferența în minutul 83, când Angel Gillard a trimis mingea în bară.

Potrivit datelor publicate de Liga Profesionistă de Fotbal, cele două echipe s-au întâlnit de 23 de ori în principala competiție internă. Rapid a câștigat 12 dintre aceste partide, Corvinul s-a impus în șapte meciuri, iar alte patru confruntări s-au încheiat la egalitate.

Marcatori: Alexandru Dobre (61 – penalty, 76)

Stadion: Giulești, București

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei)

Arbitri asistenți: Cosmin Bojan (Târgu Mureș), Florin Ionuț Iftode (Galați)

Al patrulea oficial: Lucian-Claudiu Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Radu Marian Petrescu (București)

Arbitru asistent video: Mihai-Ovidiu Artene (Vaslui)

Observatori: Augustus Constantin (CCA), Imilian Șerbănică (LPF)