Rapid-Corvinul Hunedoara, 2-0. Alexandru Dobre a adus a cincea victorie consecutivă a giuleștenilor
- Maria Dima
- 17 octombrie 2026, 23:50
FC Rapid București a învins-o pe Corvinul Hunedoara cu scorul de 2-0, sâmbătă seara, pe stadionul Giulești, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii. Alexandru Dobre a marcat ambele goluri ale gazdelor, în repriza secundă, iar Rapid a ajuns la cinci victorii consecutive.
După o primă repriză fără goluri, Dobre a deschis scorul în minutul 61, dintr-un penalty acordat în urma unui fault comis de Alexandru Neacșa asupra lui Răzvan Onea.
Atacantul Rapidului a stabilit scorul final în minutul 76, cu un șut din mijlocul careului, după centrarea lui Onea.
Gol anulat Rapidului și bară pentru Corvinul
Rapid a trimis mingea în poartă și în prima repriză. În minutul 35, Mohammed Kamara a marcat, însă golul a fost anulat pentru ofsaid la Filip Stojilkovic.
Corvinul Hunedoara a fost aproape de a reduce diferența în minutul 83, când Angel Gillard a trimis mingea în bară.
Bilanțul confruntărilor directe
Potrivit datelor publicate de Liga Profesionistă de Fotbal, cele două echipe s-au întâlnit de 23 de ori în principala competiție internă. Rapid a câștigat 12 dintre aceste partide, Corvinul s-a impus în șapte meciuri, iar alte patru confruntări s-au încheiat la egalitate.
FC Rapid București – Corvinul Hunedoara 2-0 (0-0)
Marcatori: Alexandru Dobre (61 – penalty, 76)
Stadion: Giulești, București
Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei)
Arbitri asistenți: Cosmin Bojan (Târgu Mureș), Florin Ionuț Iftode (Galați)
Al patrulea oficial: Lucian-Claudiu Rusandu (Sfântu Gheorghe)
Arbitru video: Radu Marian Petrescu (București)
Arbitru asistent video: Mihai-Ovidiu Artene (Vaslui)
Observatori: Augustus Constantin (CCA), Imilian Șerbănică (LPF)