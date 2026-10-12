Lucrările de demolare a Stadionului Corvinul din Hunedoara au început luni, 12 octombrie, prima etapă vizând partea vestică a arenei, inclusiv tribuna principală. Contractul prevede un termen de execuție de șase luni, însă autoritățile locale estimează că lucrările s-ar putea încheia mai devreme. Pe amplasamentul vechiului stadion, construit între 1957 și 1960, urmează să fie ridicată o arenă nouă, în valoare de 54 de milioane de euro.

Lucrările includ dezafectarea „Tribunei mari”, una dintre principalele componente ale arenei. Potrivit autorităților locale, demolarea trebuie finalizată în maximum șase luni. Există însă posibilitatea ca intervențiile să se încheie înaintea termenului contractual, astfel încât lucrările pentru noul stadion să poată începe la începutul anului 2027.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a declarat că vechea arenă nu mai putea fi modernizată la standardele actuale fără cheltuieli considerabile. Edilul a amintit că stadionul a fost construit între 1957 și 1960 și că demersurile pentru înlocuirea acestuia au început în 2017.

„Este un moment de o însemnătate aparte pentru mine şi pentru fiecare microbist hunedorean. Un moment ce îmbină o poveste frumoasă care se sfârşeşte pentru ca o alta, şi mai frumoasă, să poată începe. Cu riscul de a mă repeta: vechiul stadion, construit între 1957 şi 1960, nu mai putea fi adus la standardele actuale. Ar fi costat mult şi, la final, am fi avut ... tot un stadion vechi. De aceea, încă din 2017, am început să facem demersuri pentru un stadion nou. Cu sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Laurenţiu Nistor, am ajuns în punctul în care, acum, există un contract de execuţie pentru un nou stadion la Hunedoara, cu un proiect tehnic finalizat ce aşteaptă să fie materializat începând din 2027”, a declarat Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara.

Contractul pentru demolarea vechiului stadion a fost semnat pe 28 septembrie 2026, iar lucrările sunt finanțate din bugetul local al municipiului Hunedoara. Deși termenul stabilit pentru dezafectarea arenei este de șase luni, autoritățile speră că operațiunile se vor desfășura mai rapid.

Obiectivul este pregătirea amplasamentului pentru începerea construcției noului Stadion Corvinul 1921 Hunedoara în primele luni ale anului 2027.

Proiectul tehnic pentru viitoarea arenă este deja finalizat, iar contractul de execuție a lucrărilor de construcție a fost încheiat.

Noul stadion din Hunedoara va fi construit printr-un proiect derulat de Compania Națională de Investiții (CNI), cu o valoare totală de 54 de milioane de euro, inclusiv TVA. Municipiul Hunedoara va contribui la finanțarea proiectului cu 25% din valoarea lucrărilor de construcții și montaj.

Contribuția autorităților locale este estimată la 10,3 milioane de euro, sumă care nu va fi achitată integral de la început.

Potrivit informațiilor prezentate de administrația locală, banii vor fi alocați în mai multe tranșe, pe măsură ce lucrările de construire a noului stadion vor avansa.