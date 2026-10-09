Corvinul Hunedoara a câștigat cu 3-2 partida cu FC Voluntari, disputată vineri, pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani, în deschiderea etapei a 11-a a Superligii. Echipa antrenată de Florin Maxim a obținut victoria prin golul înscris de Ion Cărăruș în minutul 80, într-un meci în care cele două formații au condus sau au egalat pe rând.

Partida a fost prima întâlnire dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari în prima ligă.

Gazdele au deschis scorul în minutul 6, când portughezul Sergio Ribeiro a transformat un penalty. FC Voluntari a egalat în minutul 26, prin croatul Lovro Cvek, însă avantajul Corvinului a fost refăcut doar două minute mai târziu.

Emmanuel Yeboah a înscris în minutul 28, cu o lovitură de cap, iar Corvinul a intrat la pauză în avantaj, scor 2-1.

După reluare, ilfovenii au restabilit egalitatea în minutul 63. Matko Babic a marcat pentru 2-2, readucând FC Voluntari în joc.

Corvinul Hunedoara a dat lovitura decisivă în minutul 80. Ion Cărăruș a înscris cu o lovitură de cap, după un corner executat de Andrej Fabry, stabilind scorul final, 3-2.

Meciul de la Petroșani a fost primul pe care Corvinul l-a disputat pe teren propriu în acest sezon pe stadionul „Petre Libardi”. Primele partide considerate acasă au fost jucate la Arad.

Pentru FC Voluntari, înfrângerea reprezintă al treilea eșec consecutiv în campionat.

Stadion: „Petre Libardi”, Petroșani

Au marcat: Sergio Ribeiro (6 – penalty), Emmanuel Yeboah (28), Ion Cărăruș (80), respectiv Lovro Cvek (26), Matko Babic (63).

Arbitru: Marian Barbu (Brașov).

Arbitri asistenți: Mircea Grigoriu (București), Nicușor Florentin Marin (Suseni, Argeș).

Al patrulea oficial: Ovidiu Mazilu (Satu Mare).

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galați).

Arbitru asistent video: Mircea Orbuleț (București).

Observatori: Nicolae Marodin (București) – CCA; Cătălin Popa (Vaslui) – LPF.