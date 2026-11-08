Sepsi OSK a câștigat duminică, pe teren propriu, cu 2-1, partida cu FC Voluntari, din etapa a 15-a a Superligii. Covăsnenii au marcat de două ori în prima repriză, iar ilfovenii au redus diferența înainte de pauză și au jucat în inferioritate numerică din minutul 47.

Gazdele au deschis scorul în minutul 8, când Vianna l-a învins pe Chioveanu cu un lob. În minutul 17, portarul ilfovenilor a respins șutul lui Cmiljanic, însă Sepsi OSK a reușit să-și majoreze avantajul în minutul 38. Oberlin a înscris pentru 2-0.

FC Voluntari a primit un penalty în minutul 41, iar Guțea a transformat lovitura de pedeapsă și a redus diferența la un gol.

În minutul 47, Ion Gheorghe a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben. FC Voluntari a continuat astfel partida în inferioritate numerică.

Chiar și cu un jucător mai puțin, ilfovenii au fost aproape de egalare. Onișa a trimis mingea în bara porții apărate de Lazar, în minutul 53.

În minutul 82, FC Voluntari a solicitat un penalty pentru un presupus henț. Arbitrul a verificat faza cu ajutorul VAR, dar nu a acordat lovitura de pedeapsă. Sepsi OSK s-a impus astfel cu 2-1.

După această victorie, Sepsi OSK ocupă locul 11 în clasament, cu 18 puncte. FC Voluntari se află pe poziția a 15-a, penultima, cu 8 puncte.

Sepsi OSK: D. Lazar – Cascardo, D. Vîrtej, S. Karamoko, Vianna (Oteliță 81) – R. Cîmpean, N. Păun – Heras (R. Silaghi 46), Doru Andrei (Batzula 90+2), Oberlin – Cmiljanic (Mawa 72). Antrenor: Ovidiu Burcă.

FC Voluntari: Chioveanu – Mamic, Haruț, Cestic (M. Roman II 26), Onișa (N. Rodrigues 80), Șuteu (Kiki 52) – I. Gheorghe, Roemeratoe, Guțea – Merloi (Vencu 80), Chică-Roșă (Dumbrăvanu 52). Antrenor: Florin Pîrvu.

Marcatori: Vianna (8), Oberlin (38) / Guțea (41 – penalty).

Cartonașe galbene: Mawa (74), R. Silaghi (90+2) / I. Gheorghe (45+1), Vencu (90+1).

Cartonaș roșu: Ion Gheorghe (46).

Arbitri: Horațiu Feșnic – Valentin-Gabriel Avram, Alexandru Cerei.

Arbitri VAR: Marcel Bîrsan – Cristina Trandafir.