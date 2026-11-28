Corvinul Hunedoara a obținut sâmbătă o victorie prețioasă pe teren propriu, impunându-se cu scorul de 2-1 în fața formației Farul Constanța, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a din Superligă. Duelul disputat la Arad a adus o primă repriză echilibrată, urmată de o parte secundă plină de răsturnări de situație, în care gazdele au reușit să întoarcă rezultatul după ce s-au văzut conduse.

Pe gazonul de la Arad, cele două formații și-au împărțit situațiile de poartă în primele 45 de minute, într-un ritm alert și cu dueluri directe la mijlocul terenului. Cele mai periculoase momente au aparținut taberei hunedorene, iar cel mai aproape de deschiderea scorului s-a aflat Gillard în minutul 33. Acesta a reluat cu o lovitură de cap, însă mingea a lovit bara, lăsând tabela neschimbată la pauză.

Repriza secundă a adus primele modificări pe tabelă în minutul 55, când oaspeții au reușit să deschidă scorul. O greșeală de pasă comisă de Manolache i-a permis lui Narek Grigoryan să recupereze balonul, să pătrundă decisiv și să îl lobeze pe portarul Frânculescu, ieșit la marginea careului, marcând astfel primul gol al confruntării.

Farul putea să își dubleze avantajul în minutul 62, prin Radaslavescu, dar execuția acestuia nu a avut suficientă forță pentru a-l surprinde pe goalkeeperul gazdelor. Reacția echipei pregătite de Florin Maxim nu a întârziat, iar trei minute mai târziu Pîrvulescu a restabilit egalitatea printr-o lovitură de cap precisă.

Gazdele au menținut presiunea și au dat lovitura decisivă în minutul 74. Același Pîrvulescu a punctat din nou, de această dată finalizând pasa decisivă oferită de Fabry, stabilind scorul final al întâlnirii Corvinul – Farul la 2-1.

În urma acestui rezultat din etapa a 17-a a Superligii, hunedorenii au ajuns la 28 de puncte, poziție care îi urcă pe locul 6 în clasament. Formația constănțeană condusă de Ioan Sabău se află imediat în spate, pe locul 7, cu un total de 24 de puncte.

CORVINUL: Frânculescu – Fl. Iacob, Ivancevic, A. Manolache, Neacșa (Sergio Ribeiro 90+3) – Cărăruș, Roger (Goodlad 90+3) – Yeboah, Fabry (Hrezdac 90), D. Pîrvulescu (M. Bratu 90) – Gillard (Abualnadi 90+3). ANTRENOR: Florin Maxim

FARUL: R. Munteanu – Bouzamoucha, Aberdin (N. Popescu 84), Dican – Sîrbu (Sylvestre 46), Njike, Ahlinvi, Țicu (D. Maftei 84) – Vînă (H. Traore 84), N. Grigoryan, Radaslavescu (R. Tănasă 65). ANTRENOR: Ioan Sabău

Cartonașe galbene: Neacșa 85 / Sylvestre 47, Njike 90+3

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Mihai Marica, Marius Badea

Arbitri VAR: Radu Petrescu Radu – Daniel Mitruți