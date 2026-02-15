Un nou proiect enciclopedic documentează istoria presei

Un nou proiect enciclopedic dedicat istoriei presei românești a fost lansat recent, cu scopul de a reuni informații despre jurnaliști, publicații și instituții media. Inițiativa urmărește prezentarea evoluției presei prin articole documentare, bazate pe surse istorice, dicționare și lucrări de specialitate.

Enciclopedia Istoria presei cuprinde articole despre începuturile jurnalismului, publicații istorice, agenții de presă, reviste culturale și ziare naționale sau internaționale, precum și biografii ale unor jurnaliști români și străini.

Secțiunea dedicată istoriei presei include materiale despre primele forme de informare publică, precum „Acta Diurna”, dar și despre primele ziare tipărite, cum ar fi „Relation” din 1605 sau „The Daily Courant”, apărut la Londra în 1702. Alte articole prezintă evoluția unor publicații importante, precum „Adevărul”, „Universul” sau revista „Convorbiri literare”.

Site-ul conține și articole despre instituții media internaționale, între care agențiile Reuters, Associated Press, France-Presse sau TASS, precum și ziare de referință, cum ar fi The New York Times, The Washington Post sau The Wall Street Journal.

O secțiune distinctă este dedicată presei regionale, unde sunt documentate publicații din diferite zone ale țării. Segmentul consacrat presei hunedorene include titluri istorice apărute la Orăștie sau Deva.

Proiectul a fost inițiat de jurnalistul Daniel Lăcătuș, fondator al site-ului de știri și informații culturale Info Cultural, lansat în anul 2020.

Daniel Lăcătuș s-a născut la 4 ianuarie 1988, în orașul Călan, județul Hunedoara, și a absolvit studiile de jurnalism la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Din anul 2011 este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu. .

Este coautor în volumul „Familie, comunitate, filantropie. Biserica în perioada regimului comunist”, coordonat de acad. Radu Ciuceanu și Anca Natalia Rusu, apărut la Editura Cetatea de Scaun în anul 2020. De asemenea, a contribuit la „România 1945–1989: Enciclopedia regimului comunist – rezistență, opoziție, disidență. Dicționar biografic”, proiect editorial coordonat de istoricul Flori Bălănescu și publicat de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului în perioada 2023–2025.