Orban își intensifică campania anti‑Bruxelles: Vom câștiga alegerile

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat sâmbătă că va continua ofensiva împotriva organizațiilor civile, a jurnaliștilor și a politicienilor pe care îi acuză că ar acționa sub influență externă, mizând pe o victorie la alegerile parlamentare programate în aprilie, potrivit AFP.

Cu aproximativ două luni înaintea scrutinului, liderul FIDESZ se confruntă cu una dintre cele mai dificile campanii din ultimii ani. Formațiunea sa este devansată în sondaje de partidul de opoziție TISZA, condus de Peter Magyar, într-un context politic tensionat.

În discursul anual privind starea națiunii, Orban a transmis un mesaj dur la adresa instituțiilor europene.„Maşina opresivă de la Bruxelles funcţionează încă în Ungaria – o vom elimina după aprilie”, a afirmat el, sugerând că actuala confruntare electorală este, în opinia sa, și o bătălie pentru suveranitate.

Premierul a adăugat că obiectivul guvernării sale nu este încheiat: „Am muncit din greu şi progresăm bine, dar această muncă nu este încă terminată. De aceea trebuie şi vom câştiga alegerile din aprilie”.

Orban a invocat și sprijinul președintelui american Donald Trump, despre care a spus că „s-a revoltat împotriva reţelei mondiale a liberalilor”, apreciind că acest context internațional îi poate consolida poziția. Liderul ungar a reiterat ideea eliminării influenței externe din viața politică a țării: „Şi noi putem (...) alunga din Ungaria influenţa străină care ne limitează suveranitatea”.

În atacurile sale la adresa opoziției, Orban l-a descris pe Peter Magyar drept un instrument al Bruxelles-ului și al marilor companii, avertizând că o eventuală schimbare de putere ar afecta nivelul de trai al populației.

De partea cealaltă, liderul TISZA, în vârstă de 44 de ani, își construiește campania pe tema combaterii corupției și a promisiunii unei guvernări mai transparente. El susține că actuala conducere a favorizat îmbogățirea cercurilor apropiate puterii și a declarat că viitorul său executiv „va lucra pentru toţi maghiarii”.

Magyar a afirmat că „în 57 de zile, maghiarii îi vor pune pe liber pe toţi cei care consideră trădător o persoană care nu-i mai suportă să rămână la putere”.

În ultimii ani, Viktor Orban a promovat conceptul de „stat iliberal”, o formulă care i-a atras critici din partea instituțiilor europene și a organizațiilor pentru drepturile omului, care îl acuză că a limitat independența justiției, libertatea presei și activitatea societății civile.

În plan diplomatic, Budapesta se pregătește pentru vizita secretarului de stat american Marco Rubio, programată după participarea acestuia la Conferința de securitate de la München. Oficialul american urmează să aibă întâlniri atât în Ungaria, cât și în Slovacia, unde premier este Robert Fico.

În paralel, Donald Trump și-a reafirmat public susținerea pentru Orban pe platforma sa Truth Social, descriindu-l drept „un lider cu adevărat puternic şi influent, cu capacitatea dovedită de a obţine rezultate fenomenale”.