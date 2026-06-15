Programul Noua Casă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, identic cu cel alocat anul trecut. Creat pentru a sprijini persoanele care vor să cumpere prima locuință, programul oferă în continuare posibilitatea accesării unui credit cu avans redus și cu garanție din partea statului. Cu toate acestea, evoluția pieței imobiliare și ofertele tot mai competitive ale băncilor au diminuat considerabil atractivitatea acestei forme de finanțare.

În timp ce prețurile locuințelor au crescut constant în ultimii ani, regulile programului au rămas aproape neschimbate. Astfel, ceea ce reprezenta odinioară un avantaj important pentru cumpărători a devenit, pentru mulți dintre ei, o soluție insuficientă în raport cu realitatea din piața imobiliară.

Principalul beneficiu al programului Noua Casă este posibilitatea de a cumpăra o locuință cu un avans minim de doar 5%. Însă această facilitate se aplică exclusiv proprietăților cu o valoare de până la 70.000 de euro.

În marile orașe ale țării, în special în București, găsirea unei locuințe care să se încadreze în acest plafon este tot mai dificilă. Creșterea prețurilor pe metru pătrat a făcut ca inclusiv apartamentele mici să depășească frecvent limita impusă de program. În cazul locuințelor noi, costurile sunt și mai ridicate, ceea ce reduce și mai mult numărul proprietăților eligibile.

În același timp, profilul cumpărătorului s-a schimbat. Mulți tineri nu mai caută o locuință temporară, ci una care să le permită să își întemeieze o familie și să evite contractarea unui nou credit peste câțiva ani. Din acest motiv, bugetele luate în calcul sunt semnificativ mai mari decât plafonul de 70.000 de euro pentru care se acordă avansul minim.

Noua Casă este un program guvernamental destinat persoanelor care doresc să cumpere prima locuință și care au nevoie de sprijin pentru accesarea unui credit. Mecanismul principal al programului constă în garanția oferită de stat pentru o parte din împrumut. Această garanție reduce riscul pentru instituția de credit și facilitează obținerea finanțării. Pentru locuințele cu o valoare de până la 70.000 de euro, statul garantează până la 50% din valoarea creditului, iar avansul minim necesar este de 5%.

Pentru proprietățile cu prețuri cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro, condițiile se modifică. Avansul minim obligatoriu crește la 15%, iar garanția oferită de stat poate ajunge până la 60% din valoarea creditului.

Programul poate fi utilizat atât pentru achiziția locuințelor noi, cât și a celor vechi sau consolidate, cu respectarea limitelor de preț stabilite.

În cazul în care valoarea proprietății depășește plafoanele prevăzute de program, cumpărătorul trebuie să suporte diferența din fonduri proprii.

Programul nu impune o limită maximă de vârstă, însă solicitantul trebuie să fi împlinit cel puțin 18 ani. Cererea poate fi depusă individual sau împreună cu partenerul de viață, cu condiția ca ambele persoane să respecte criteriile de eligibilitate.

Una dintre cele mai importante condiții este legată de proprietățile deținute. Beneficiarii nu trebuie să aibă în proprietate o locuință. Există însă o excepție pentru cei care dețin deja o proprietate cu o suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați și care nu a fost achiziționată prin program.

Pe lângă avansul minim obligatoriu, solicitantul trebuie să constituie și un depozit colateral reprezentând echivalentul dobânzii aferente unei perioade de trei luni.

Totodată, banca verifică situația financiară a solicitantului. Sunt necesare venituri stabile și o vechime la actualul loc de muncă de minimum trei până la șase luni, în funcție de politica fiecărei instituții financiare. De regulă, este necesar cel puțin un venit echivalent cu salariul minim pe economie.

Un aspect care îi determină pe mulți cumpărători să analizeze cu atenție alternativele este modul de calcul al dobânzii.

În cazul programului Noua Casă, dobânda este variabilă și se calculează prin adăugarea unei marje fixe de 2% la valoarea IRCC. În prezent, IRCC este de 5,58%, ceea ce înseamnă că dobânda totală ajunge la aproximativ 7,58%.

Acest mecanism poate funcționa în avantajul beneficiarilor dacă indicii de referință scad, însă poate conduce și la majorarea ratelor lunare în cazul unei creșteri a IRCC.

În paralel, multe bănci oferă credite ipotecare standard cu dobânzi fixe pentru primii ani de creditare și cu costuri mai reduse decât cele practicate în cadrul programului garantat de stat. Pentru numeroși cumpărători, această predictibilitate financiară este mai importantă decât avantajul unui avans redus.

Deși programul guvernamental este cunoscut în special pentru avansul redus, diferențele față de un credit ipotecar clasic sunt mult mai numeroase. Creditul ipotecar standard presupune, de regulă, un avans de minimum 15%, însă oferă acces la finanțări mai mari și la o gamă mai largă de proprietăți.

În plus, băncile pot propune dobânzi fixe sau mixte, ceea ce le permite clienților să își planifice mai ușor bugetul pe termen lung.

Un alt aspect important este flexibilitatea. Locuințele cumpărate prin Noua Casă sunt supuse unor restricții suplimentare. Proprietarul nu poate vinde liber imobilul în primii cinci ani. După această perioadă, dacă împrumutul nu este achitat integral, sunt necesare aprobări suplimentare pentru înstrăinare.

În cazul unui credit ipotecar standard, regulile sunt mai puțin restrictive, iar proprietarul beneficiază de o libertate mai mare în administrarea bunului achiziționat.

Programul permite achiziționarea mai multor tipuri de proprietăți. Pot fi cumpărate locuințe noi, vechi sau consolidate cu o valoare de până la 70.000 de euro.

De asemenea, pot fi finanțate locuințe noi cu prețuri cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro, cu condiția ca documentele de recepție a lucrărilor de construcție să fi fost semnate cu cel mult cinci ani înainte de solicitarea finanțării. Aceste condiții urmăresc să sprijine atât piața rezidențială nouă, cât și cumpărătorii interesați de proprietăți deja existente.

Deși statul a alocat și în 2026 un plafon de 500 de milioane de lei pentru program, rezultatele din ultimii ani arată o scădere semnificativă a interesului.

Fondurile sunt disponibile prin intermediul celor 13 bănci participante și pot fi accesate până la epuizarea plafonului. După consumarea acestuia, creditele nu mai pot fi acordate decât în situația unei noi alocări de fonduri.

Cu toate acestea, utilizarea efectivă a programului a fost redusă în ultimii ani. Interesul scăzut este pus pe seama creșterii prețurilor locuințelor, a dobânzilor mai puțin competitive și a faptului că numeroși cumpărători găsesc alternative mai avantajoase în oferta standard a băncilor.

Programul rămâne o opțiune pentru persoanele care nu dispun de economii suficiente pentru un avans mare și care găsesc o locuință ce se încadrează în limitele impuse.

Pentru cei care urmăresc însă proprietăți mai scumpe, doresc o dobândă mai predictibilă sau caută mai multă libertate în administrarea locuinței, creditele ipotecare standard au devenit o alternativă tot mai atractivă.

În contextul actual al pieței imobiliare, provocarea principală pentru Noua Casă nu mai este accesul la finanțare, ci adaptarea regulilor programului la nivelul real al prețurilor practicate pe piață. Fără modificarea plafoanelor și a condițiilor de creditare, programul riscă să devină tot mai puțin relevant pentru generațiile care ar trebui să beneficieze de el.