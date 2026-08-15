Un ieșean în vârstă de 68 de ani, aflat pe lista persoanelor urmărite internațional din categoria Most Wanted, a fost adus în țară de Poliția Română, după ce a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, bărbatul este Ionel Onofraș, care a ocupat pentru aproximativ două luni funcția de primar al municipiului Iași, imediat după Revoluția din decembrie 1989. El a deținut funcția până în februarie 1990.

IGPR a anunțat că bărbatul a fost adus din Italia și predat autorităților române pentru executarea pedepsei.

„La data de 15 august 2026, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 68 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional din categoria MOST WANTED. Acesta a fost condamnat la 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, anunţă IGPR.

Predarea s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al Inspectoratului General al Poliției Române.

Bărbatul a fost introdus într-o unitate de detenție, urmând să fie pus în executare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea.

Ionel Onofraș fusese prins și arestat în Italia pe 30 aprilie 2026, în urma acțiunilor desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Serviciul de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri.

Operațiunea s-a desfășurat împreună cu autoritățile italiene, după ce bărbatul din comuna Rediu, județul Iași, fusese dat în urmărire internațională și inclus în categoria Most Wanted.

Polițiștii ieșeni au beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Schimbul de informații și cooperarea cu autoritățile italiene au fost realizate prin Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Italia și Biroul Sirene România.

După finalizarea procedurilor de predare, bărbatul a fost adus în România și încarcerat pentru executarea pedepsei de 19 ani și 4 luni.