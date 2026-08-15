Deputatul PSD Mihai Fifor, vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților și fost ministru al Apărării Naționale, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Forțelor Navale Române și a Zilei Marinei. Fifor a evidențiat legătura dintre această sărbătoare și praznicul Adormirii Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea marinarilor, și a vorbit despre curajul și sacrificiul celor care servesc în Forțele Navale Române.

„Astăzi sărbătorim Ziua Fortelor Navale Române - Ziua Marinei, în aceeași zi cu prăznuirea Adormirii Sfântei Fecioare Maria, ocrotitoarea tuturor marinarilor.

Este un moment în care onorăm curajul marinarilor care poartă drapelul României pe mările și oceanele lumii și prilej de rememorare, cu pioșenie și respect, a devotamentului și sacrificiului săvârșit de luptătorii marinari pentru și în numele Patriei”, a arătat deputatul PSD.

Mihai Fifor le-a mulțumit marinarilor militari pentru modul exemplar în care își îndeplinesc misiunile.

„Ca vicepresedinte al Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor si ca fost ministru al Apararii Nationale, mulțumesc tuturor marinarilor militari pentru modul exemplar în care își îndeplinesc misiunile şi le urez multă sănătate, putere de muncă, satisfacţii profesionale şi personale alături de cei dragi. La multi ani si Bun cart înainte!”, a fost mesajul deputatului PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării.

Ziua Marinei Române este sărbătorită sâmbătă în șase orașe din țară, iar principalele evenimente sunt organizate la Constanța. Peste 3.500 de militari români și străini participă la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.

Manifestările dedicate Zilei Marinei au loc la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, potrivit Statului Major al Forțelor Navale.

La Constanța, evenimentele se desfășoară pe faleză și în raionul maritim din apropierea Comandamentului Flotei.

Exercițiul FNR 26.10 reunește peste 3.500 de militari români și străini și implică mai mult de 50 de nave și ambarcațiuni, precum și 15 aeronave militare și civile. La activități iau parte și mijloace terestre ale structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Un moment important al ediției din acest an îl reprezintă participarea, în premieră, a corvetei „Contraamiral August Roman” - 261 și a vânătorului de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, cele două nave fiind intrate recent în serviciul Forțelor Navale Române.