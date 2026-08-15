Premierul interimar Ilie Bolojan a susținut un discurs la festivitățile organizate sâmbătă, la Constanța, cu ocazia Zilei Marinei Române. La final, mai multe persoane din public l-au huiduit.

Din mulțime s-a auzit: „Aplaudați marinarii, Bolojan, acasă!”

Premierul demis a făcut referire la incidentele petrecute în zona Mării Negre.

„Sunt aici în semn de respect față de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit. Într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora, contează mai mult ca oricând”, a arătat Ilie Bolojan.

În discursul său, premierul interimar a evidențiat rolul Marinei Române și importanța menținerii libertății de navigație în Marea Neagră.

„Marina noastră este și o promisiune. O promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele. Nu doar cele pe care le vedem pe hărți. Ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră. O promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liber în Marea Neagră și pe mările lumii”, a transmis Bolojan în cadrul discursului său.

Ilie Bolojan le-a mulțumit militarilor și civililor care își desfășoară activitatea pe mare, familiilor acestora, precum și lucrătorilor portuari.

„Mulțumesc celor care veghează pe mare, familiilor acestora, lucrătorilor portuari și cetățenilor din Constanța, pentru că acest oraș va rămâne inima Marinei Române. (…) Dumnezeu să aibă în pază România!”, a spus premierul demis.

Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la festivitățile organizate sâmbătă, la Constanța, cu ocazia Zilei Marinei Române. Șeful statului a transmis însă un mesaj cu această ocazie, în care a vorbit despre importanța strategică a Mării Negre pentru România și securitatea Europei.