Rusia mută războiul în Europa

Europa între două fronturi: oboseala de Ucraina și războiul care intră pe teritoriul NATO. În Italia, sprijinul pentru Kiev începe să devină o armă electorală. În Germania, dronele, sabotajul și operațiunile clandestine ridică o întrebare mult mai gravă: ce se întâmplă dacă Rusia descoperă că poate lovi Europa fără ca Europa să riposteze?

Europa intră într-o etapă mult mai complicată a războiului din Ucraina. Nu pentru că frontul ar fi ajuns neapărat într-un moment decisiv, ci pentru că războiul începe să se mute, politic și operațional, în interiorul societăților europene. În Italia, întrebarea este cât mai sunt alegătorii dispuși să plătească pentru Ucraina și pentru reînarmare.

În Germania, întrebarea a devenit mai brutală: cât de departe poate merge războiul hibrid atribuit Rusiei înainte ca Europa să considere că nu mai este vorba despre incidente izolate, ci despre o agresiune care cere un răspuns?